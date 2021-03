Cassa integrazione e ammortizzatori sociali: 730 anche per chi ha avuto solo “integrazioni” - BergamoNews

Cassa integrazione ordinaria, in deroga, Fis, Fsba: oltre 100mila persone, in provincia di Bergamo, nel corso del 2020 si sono trovate a fare i conti con termini e condizioni da “non lavoro”, e per molti di essi gli ammortizzatori sociali hanno rappresentato l’unico sostentamento dell’anno.

Per questo, il Caf Cisl ricorda a tutti i lavoratori e le lavoratrici che hanno subito una riduzione o una sospensione dell’attività lavorativa a causa dell’emergenza sanitaria che “anche per loro esiste l’obbligo di presentare il modello 730, per il quale, n questi giorni, si sta avviando la stagione fiscale. L’indennità – ricordano dal Caf Cisl di Bergamo – è stata erogata con modalità differenti: dall’Inps, da Enti bilaterali o direttamente dal datore di lavoro. Nel caso sia stato l’Inps o un ente bilaterale, rivolgendosi al Caf Cisl saremo direttamente noi a recuperare la certificazione presso l’Inps. Se invece l’ammortizzatore sociale è stato anticipato dal datore di lavoro, sarà l’azienda a consegnare la Certificazione Unica. Con il 730 si potranno anche inserire le spese detraibili e deducibili, ottenendo un conguaglio fiscale nei mesi successivi”.

Si ricorda che non costituiscono reddito, e quindi non vanno indicate in dichiarazione dei redditi, le somme riscosse a sostegno del reddito (bonus) per lavoratori domestici, per lavoratori autonomi, per collaboratori coordinati e continuativi, per prestatori d’opera occasionale, per operati agricoli a tempo determinato, per i lavoratori dello spettacolo, per gli stagionali, compresi quelli del turismo e degli stabilimenti termali, per i lavoratori intermittenti, per gli addetti alle vendite a domicilio.

Non costituisce reddito neppure il Rem, ovvero il reddito di emergenza.

È possibile prenotare l’appuntamento tramite il modulo sul sito www.cafcisl.it, o al numero verde gratuito 800800730.