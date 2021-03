Al mercato protagonisti i finocchi - BergamoNews

Sono i finocchi il prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. La disponibilità di questi ortaggi è stabile dal punto di vista quantitativo, la qualità è buonissima e i prezzi risultano in linea con il livello qualitativo offerto.

Gli areali produttivi di riferimento al momento sono collocati nel centro-sud Italia e i raccolti paiono non aver risentito negativamente dei raffrescamenti e dei cali delle temperature che si sono verificati nei giorni scorsi: gli approvvigionamenti stanno proseguendo regolarmente.

Croccanti e profumati, sono dotati di diverse proprietà per la salute e il benessere dell’organismo. Innanzitutto sono composti principalmente d’acqua, contengono fibre e presentano una discreta dotazione di minerali, come il potassio. Inoltre, si caratterizzano per la presenza di vitamina A e C, utili per rafforzare il sistema immunitario.

Non mancano, poi, di flavonoidi, antiossidanti che aiutano l’organismo a contrastare i radicali liberi, a prevenire l’invecchiamento e a mantenere i tessuti sani.

Grazie alla loro composizione, svolgono preziose proprietà digestive, concorrono a evitare la formazione di gas intestinali e danno benefici in caso di gonfiori o contrazioni addominali. Inoltre, vantano funzioni depurative, in particolare a carico del fegato e del sangue, e antinfiammatorie, soprattutto nei riguardi del colon. Secondo alcune ricerche, infine, possono contribuire a ridurre il tasso di colesterolo nel sangue, ad abbassare la pressione sanguigna e a preservare la salute degli occhi.

Ipocalorici, versatili e ottimi per le diete light, in cucina possono essere consumati sia crudi, in insalata, sia lessati o gratinati, ottenendo un contorno semplice e leggero. In alternativa, possono essere adoperati per cucinare zuppe, minestre e torte salate, oppure per preparare una tisana rilassante e digestiva.

Dando uno sguardo più in generale al mercato ortofrutticolo, l’abbassamento delle temperature ha condizionato negativamente i raccolti e gli equilibri tra domanda e offerta di varie specie.

La disponibilità di asparagi rimane inferiore alle aspettative e i prezzi si confermano mediamente superiori alla media di una classica stagione primaverile. Queste quotazioni stanno allontanando i consumatori ma il calo delle richieste per ora sembra non avere ricadute sul costo perchè la merce in termini assoluti è poca sommando tutti gli areali produttivi (Italia centro-meridionale e Spagna).

Si registrano rincari per i cavolfiori bianchi e i cavoli broccoli verdi: in entrambi i casi gli approvvigionamenti sono inferiori alla richiesta.

Hanno prezzi sopra le righe anche i peperoni: quelli italiani sono pochi, gli spagnoli hanno valori di mercato che tendono al rialzo e il nuovo prodotto olandese non è disponibile in quantitativi sufficienti a fungere da calmiere.

Aumentano le zucchine, anche se le quotazioni rimangono entro livelli non sbalorditivi: questo dato indica una riduzione della disponibilità di queste verdure.

Sono stabili i fagiolini per i quali i luoghi d’origine di riferimento rimangono Marocco e Senegal, mentre continua a essere scarsa per quantitativi l’offerta siciliana.

Si annota l’arrivo delle prime patate novelle dalla Sicilia e da Cipro: sono freschissime e hanno caratteristiche differenti da quelle reperibili finora sulla piazza.

Cresce la disponibilità degli agretti con prezzi in linea alle stagioni precedenti mentre sono mediamente sostenuti i piselli freschi che stanno arrivando a singhiozzo.

Si rafforza l’offerta di fave fresche mentre si sta riducendo l’attenzione dei consumatori per i carciofi: il prodotto disponibile resta quello ligure spinoso che per peculiarità e limitatezza dei volumi è più caro rispetto all’ultimo raccolto sardo.

Passando alla frutta, si intensifica l’offerta di meloni dal Marocco. In questo periodo, però, le temperature non stimolano gli acquisiti, quindi faticano a trovare la collocazione sul mercato.

Per le fragole i quantitativi non soddisfano le aspettative della clientela e i prezzi rimangono ben saldi entro i valori rilevati la scorsa settimana: la qualità merita ma non ci siamo ancora per il costo.

Le temperature basse che hanno connotato le prime ore dei giorni scorsi hanno vivacizzato la compravendita di agrumi senza incidere, però, in maniera determinante sulle quotazioni. Tra le arance la qualità del Tarocco è ancora soddisfacente; inoltre si trovano raccolti spagnoli con caratteristiche diverse e varietà bionde che hanno comunque buona qualità.

Per le clementine ci sono le Orry estere mentre per i mandarini le ultime partite dalla Sicilia.

Per concludere, se la primavera non è ancora pronta per essere gustata sulle tavole, dal proprio rivenditore di fiducia o al mercato ortofrutticolo (al momento accessibile dal lunedì al venerdì) ci sono piante aromatiche di tutti i tipi e piantine da orto.