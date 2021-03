Settimana Internazionale “Coppi & Bartali”: Mikkel Honoré vince a Forlì, quinto posto per Ayuso - BergamoNews

L’edizione 2021 della Settimana Internazionale “Coppi & Bartali” si è conclusa nel segno della Danimarca.

La nazione scandinava ha infatti dominato l’ultima frazione con partenza e arrivo a Forlì aggiudicandosi la vittoria parziale con Mikkel Frølich Honoré e la classifica generale con Jonas Vingegaard.

Capace di sfruttare un percorso particolarmente vallonato, il portacolori della Deceuninck-Quick Step ha attaccato sin dalle prime battute in compagnia di altri sei corridori, sapendo gestire al meglio le proprie forze.

Nonostante il rientro del plotone principale durante l’ultimo passaggio sulla salita di Rocca delle Caminate, il 24enne di Fredericia ha tenuto le ruote del gruppetto dei migliori tirato dal leader Vingegaard.

Pronto ad attaccare ancora una volta al termine della discesa conclusiva, Honoré è stato prontamente raggiunto dall’alfiere della Jumbo-Visma che sul traguardo romagnolo ha deciso di rinunciare alla volata lasciando il successo al connazionale e aggiudicandosi così la piazza d’onore nella graduatoria finale.

Alle spalle del duo danese da segnalare l’ottima prestazione di Juan Ayuso Pesquera che ha saputo nuovamente mettersi in luce cogliendo la quinta piazza conclusiva.

Reduce dal sesto posto del giorno precedente, lo spagnolo del Team Colpack-Ballan ha saputo tenere il ritmo dei battistrada in salita dimostrando buone doti allo sprint.

In chiave classifica generale è sfuggita per soli tre secondi la top ten al caluschese Kevin Colleoni (Team Bike-Exchange) che, dopo aver faticato nel finale, ha chiuso la competizione in undicesima posizione con un ritardo di 1’21” da Vingegaard.