Robin Gosens diventa anche scrittore: in arrivo l'8 aprile il suo primo libro - BergamoNews

S’intitola Träumen lohnt sich (tradotto: Vale la pena sognare) ed è il libro scritto da Robin Gosens – con l’aiuto di un giornalista tedesco, Mario Krishel – nel quale l’esterno dell’Atalanta racconta gli ultimi anni della sua vita, quelli che l’hanno visto spiccare il volo nel grande calcio mondiale.

L’arrivo a Bergamo, il debutto in Europa League, le prestazioni sempre più convincenti in nerazzurro. E poi la Champions League, le prime chiamate con la nazionale tedesca campione del mondo, i quarti di finale della coppa dalle grandi orecchie di Lisbona… Possiamo dire che gli ultimi tre-quattro anni di Gosens non sono stati proprio monotoni e privi di emozioni, per questo il numero 8 atalantino ha deciso di mettere tutto nero su bianco.

Il libro è già disponibile in preordine su Amazon, per il momento solo in lingua tedesca. Uscirà ufficialmente il prossimo 8 aprile. Poi arriverà anche l’edizione italiana.

La novità era stata annunciata qualche tempo dallo stesso Gosens su Instagram: “Cari amici – aveva scritto il laterale tedesco -, avrete notato che gli ultimi due anni della mia carriera non avrebbero potuto essere migliori. Il salto in Champions League, le fasi finali di Lisbona, l’esordio in Nazionale. È davvero incredibile che io possa definirmi un giocatore da nazionale. E, come se non fosse tutto già abbastanza folle, ora c’è anche un grande editore che mi permette di raccontare la mia storia dall’inizio fino a oggi”.