La solidarietà degli Almenno a 60 famiglie col carrello della comunità - BergamoNews

Cercando di poter portare un messaggio di serenità in questo momento molto delicato, nella domenica delle Palme la Pro Loco Almenno San Bartolomeo ha provveduto insieme agli amici del Gruppo Alpini a consegnare 60 borse contenenti viveri e la colomba pasquale a 60 altrettante famiglie bisognose dei due Almenno in continuazione dell’iniziativa “carrello della comunità”.

Lo segnala Pietro Rota: “Vogliamo ringraziare le persone che continuano a donare nel Carrello della Comunità alla Conad di Almenno San Bartolomeo e soprattutto Regione Lombardia per aver creduto in questa iniziativa ed aver provveduto ad elargire un contributo a fondo perduto per questa iniziativa”.