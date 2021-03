Guardie ai citofoni promuovono servizio di vigilanza: "Idea discutibile, allarme ingiustificato" - BergamoNews

Addetti di una società privata di vigilantes che citofonano nelle case per “promuovere” a un prezzo vantaggioso, un servizio di vigilanza privato. Il caso a Seriate, dove alcuni cittadini preoccupati si sono rivolti a Marco Sironi, consigliere comunale di “Sinistra per un’Altra Seriate” per avere informazioni più dettagliate e per chiedere se anche il Comune ne fosse promotore.

Il consigliere ha così inviato tramite la stampa una lettera al sindaco del paese, Cristian Vezzoli:

“So che ha già precisato che il Comune non è coinvolto nell’iniziativa commerciale pur essendo stata comunicata a Questura e Prefettura – le parole di Sironi – . Mi permetta di sottolineare, però, che tale iniziativa di carattere commerciale, abbastanza invasiva, per quanto regolarmente comunicata alle autorità, sta creando nei nostri concittadini inquietudine e disagio anche per il modo inconsueto del rivolgersi alle persone via citofono.

Sappiamo d’altronde come spesso gli anziani sono bersaglio di iniziative inopportune, e a volte di vere e proprie truffe, proprio attraverso contatti citofonici.

Si tratta di un’iniziativa abbastanza discutibile che rischia di veicolare un’idea errata del nostro territorio, presentato come insicuro, creando un allarme ingiustificato.

Come ha lei giustamente messo in rilievo, sono le forze dell’ordine (Polizia Locale, Carabinieri e Polizia di stato) a garantire la sicurezza nel nostro Comune e non altre strutture o aziende di carattere privato.

Le chiedo pertanto un suo intervento alla società di vigilantes in questione per porre fine a tale inopportuna iniziativa commerciale”.