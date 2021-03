Covid, Propagandalive a "Bergamo, dove tutto ha avuto inizio" - BergamoNews

Propagandalive, programma ormai cult de La7, venerdì 26 marzo ha dedicato più di un servizio a Bergamo. Anzi, come lo ha presentato Diego Bianchi, meglio conosciuto come Zoro: “A Bergamo, dove tutto ha avuto inizio”.

Il viaggio da Roma a Bergamo, prima tappa alla Fiera di Bergamo dove Zoro ha incontrato Kino, uno dei bergamaschi che in piena pandemia Covid nel marzo del 2020, si è fatto volontario per consegnare spese e farmaci a chi non si poteva muovere da casa. Un anno dopo Kino è appena guarito dal Covid, con tutte le conseguenze della malattia: fiato corto e massicce dosi da smaltire.

Kino degli Arpioni ha accompagnato Zoro all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove ad attenderlo al Bosco della Memoria, nel parco della Trucca, c’era Danilo, un giovane medico siciliano (di Ragusa) in servizio al Pronto soccorso del Papa Giovanni dal settembre 2018.

E dopo un anno a che punto siamo? “Un anno fa avevamo il Coronavirus ovunque. Sulla prima ondata non si può dire niente, oggi mi arrabbio per chi contesta i vaccini, come il caso AstraZeneca. Oggi nelle terapie intensive la media dei ricoverati per Covid ha tra i 40 e i 50 anni”.

C’è anche un’intervista a Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, che ha contestato il sistema sanitario lombardo che non ha saputo affrontare questa emergenza e il deficit della medicina del territorio. “Non è tutta colpa della Lombardia? No, hanno inciso i pesanti tagli sulla sanità degli ultimi anni”.

Kino poi fa da Virgilio per Zoro e lo accompagna al cimitero di Bergamo per mostrare la zona dove sono sepolte, in gran parte, le vittime di Covid 19. E qui ci si ferma sulla tomba di Felice Ferri. (Leggi qui).

Da un’ora e 35 minuti dall’inizio del programma potete rivedere la parte che interessa Bergamo.