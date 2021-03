Bulgaria-Italia, Pirati dei Caraibi o Perfetti sconosciuti? La tv del 28 marzo - BergamoNews

Per la prima serata in tv, domenica 28 marzo RaiUno alle 20.30 trasmetterà la partita di calcio tra Bulgaria e Italia, valida per le qualificazioni della Coppa del Mondo Qatar 2022 – Girone C. Telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Intervista a bordocampo di Alessandro Antinelli.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “9-1-1”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “L’amore della vita”: Athena risponde ad una chiamata per un incidente che si rivela essere stato un crimine. Hen esegue una procedura medica molto difficile. Buck aiuta un Vigile del Fuoco in pensione…

Su Canale5 alle 21.15 sarà volta dell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso.

Su RaiTre alle 20 andrà in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa” condotto da Fabio Fazio, mentre su La7 alle 20.35 “Non è L’Arena“, condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Perfetti sconosciuti”; su Italia1 alle 21.05 “Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo”; su Rai4 alle 21.20 “Derailed – Attrazione Letale”; su La5 alle 21.05 “Esprimi un desiderio”; su Iris alle 21 “Anna Karenina”; s

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Wild Italy”. Dal piccolo lago di Posta Fibreno dalle acque di cristallo, agli stagni ghiacciati delle montagne, alle distese di carici e di ontani dei laghi vulcanici, un viaggio alla scoperta del mondo dell’acqua dolce con uccelli, anfibi, invertebrati.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.10 la replica di “Ciao Darwin – A grande richiesta” e su Italia2 alle 21.10 “Big Bang Theory”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.