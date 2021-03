Rapina 300 euro in farmacia a Zingonia, identificato e denunciato - BergamoNews

Nella serata di venerdì 26 marzo i carabinieri di Treviglio hanno fermato S.G., 46enne pluripregiudicato di San Paolo di Argon, che la sera del 25 marzo scorso, ha rapinato la farmacia Marpicati Srl in via Circonvallazione di Ciserano.

Sono le 19 di giovedì, quando l’uomo irrompe, travisato di mascherina e cappellino con visiera, all’interno della farmacia dove, pur non essendoci clienti, sono presenti la direttrice e una collaboratrice.

L’uomo si dirige verso la direttrice le intima che è una rapina e di consegnare subito i soldi in cassa. La vittima, in prima battuta intimorita, indica il cassetto contenente i soldi ma subito dopo si avvede della condotta impacciata del rapinatore e prova ad impedirgli di arraffare i soldi. A quel punto il malvivente reagisce spintonandola e dopo aver afferrato banconote per circa 300 euro fugge via. All’esterno il bandito monta su uno scooter nero e si dilegua a gran velocità.

Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri della Tenenza di Zingonia, avvisati dalla centrale di Treviglio a cui era arrivata la richiesta di intervento da parte delle vittime. Eseguito il sopralluogo e sentite le testimonianze delle due donne, hanno subito avviato le indagini per rintracciare il rapinatore. Acquisite anche le immagini di videosorveglianza della zona, a distanza di quasi 24 ore dall’episodio, sono riusciti ad identificare il malvivente che, deferito all’Autorità giudiziaria di Bergamo, a breve sarà quindi processato per rapina.