Più luce, giornate più lunghe, qualche fastidio: entra in vigore l'ora legale - BergamoNews

Questa notte, la notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo, le lancette dell’orologio si spostano in avanti di un’ora: entra in vigore infatti l’ora legale. Un gesto apparentemente facile facile (così facile che i computer lo fanno automaticamente), ma che porta importanti cambiamenti, positivi e negativi, per i cittadini italiani, europei e ovviamente bergamaschi.

Se da una parte , restrizioni Covid a parte, le giornate che si allungano portano allegria e voglia di vivere, ai bambini e anziani il cambio repentino può indurre qualche piccolo fastidio.

E se l’avanzamento delle lancette consente di risparmiare sulle bollette elettriche, non di meno anche agli adulti può creare leggeri “scompensi”. Tra gli adulti, fatte salve le predisposizioni soggettive, sono soprattutto gli insonni che la sera non vogliono saperne di prendere sonno a soffrirne. Ma è pur sempre una situazione temporanea e che dura poco, poi il ritmo riprende il proprio corso.

Gli esperti sono unanimi infatti nel ritenere che questo passaggio dovrebbe risultare meno “traumatico” anche per i più sensibili rispetto a quanto avviene a ottobre: infatti si va verso un aumento delle ore di luce, e questo è un bene per i ritmi del sonno visto che la luminosità è uno dei tanti regolatori dei cicli del riposo.