Nazionale Under 21, Speciale Eden, Serafino: la tv del 27 marzo - BergamoNews

Per la prima serata in tv, sabato 26 marzo RaiUno alle 20.35 trasmetterà la partita di calcio tra Spagna e Italia, Under 21, valida per gli Europei 2021 – Girone B. Telecronaca di Luca De Capitani e Manuel Pasqual. Intervista a bordocampo di Andrea Riscassi.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Amici”, condotto da Maria de Filippi”

Su RaiTre alle 21.45 andrà in onda “Città segrete – Roma cristiana”. Corrado Augias ci conduce alla scoperta delle piazze, i monumenti, le opere d’arte, i palazzi, gli enigmi della Roma cristiana.

Su La7 alle 21.15 l’appuntamento è con “Speciale Eden – Missione pianeta”, condotto da Licia Colò.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “Un piccolo favore”; su Rete4 alle 21.25 “Serafino”; su Italia1 alle 21.20 “I Croods”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Tutti pazzi per Elin”; su Iris alle 20.35 “Rapimento e riscatto” e su Italia2 alle 21.10 “The night flier – Il volatore notturno”.

Su Rai4 alle 21.20 ci sarà la serie “Narcos: Messico”. Il leader dei narcotrafficanti di Guadalajara, Félix Gallardo, deve fare i conti con i conflitti che si stanno creando all’interno del cartello mentre l’agente DEA Walt Breslin gli sta col fiato sul collo.

Su Rai5 alle 21 spazio al festival “L’acrobata”. Laura Forti, scrittrice e regista fiorentina, ricostruisce ne L’Acrobata la vita tragica e avventurosa di suo cugino José, figlio di una donna sfollata da bambina in Cile dall’Italia in seguito alle Leggi Raziali…

Da segnalare, infine, sul Nove alle 21.25 la serie “Vizi e virtù – Conversazione con Papa Francesco”; su La7D alle 21.30 la serie “I misteri di Parigi” e su Mediaset Extra alle 21.05 la replica de “Le Iene show”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.