Musica anni Sessanta e teatro per bambini: gli eventi del week-end - BergamoNews

La Lombardia, e quindi anche Bergamo e la provincia orobica, sono ancora zona rossa. Il fine-settimana di sabato 27 e domenica 28 marzo sarà caratterizzato, ancora una volta, da importanti restrizioni anti-Covid. Ecco una panoramica delle iniziative proposte nel week-end dalle realtà bergamasche.

Sabato 27 marzo alle 21 il palco del teatro Filodrammatici di Treviglio accoglierà il concerto, in diretta streaming, intitolato “Adriano, Gino e gli anni ‘60” dedicato ai grandi successi di Adriano Celentano, Gino Santercole e le indimenticabili canzoni degli anni ’60-‘70. Con Alfredo Lallo, cugino di Adriano Celentano e Gino Santercole, voce e chitarra; Giorgio Manzoli, saxofonista storico di Adriano Celentano; Franco Malgioglio, basso elettrico e voce solista; Pino Bifano, chitarra elettrica; Franco Penatti, batteria; Onofrio Laviola, tastiere.

Il progetto “Adriano, Gino e gli Anni ‘60” nasce da un’idea di Franco Malgioglio, grazie all’esperienza maturata al fianco di Gino Santercole a partire dal 2010 al 2018 (anno della sua scomparsa), e all’incontro in una storica Jam Burrasca alla Blues House di Milano con Giorgio Manzoli, sassofonista di Adriano Celentano e dei Ragazzi della Via Gluck (famosa band creata dallo stesso Adriano negli anni ‘60).

Nel 2016 Franco Malgioglio conosce Alfredo Lallo (cugino di Adriano e di Gino) e collabora con lui in diversi concerti anche con Santercole. Nell’anno 2020 Franco Malgioglio matura l’idea di un progetto musicale finalizzato a valorizzare l’immenso patrimonio musicale italiano dei due Artisti coinvolgendo altri tre Maestri Musicisti: Pino Bifano alla chitarra, Franco Penatti alla batteria, Onofrio Laviola, pianoforte e tastiere.

La proposta musicale che il pubblico potrà apprezzare si articolerà in due in tempi:

1. nel primo saranno eseguiti e narrati da Manzoli, Lallo e Malgioglio, i brani più famosi di Gino Santercole e Adriano Celentano, che saranno cantati da Alfredo Lallo;

2. la seconda parte invece sarà dedicata ai migliori successi degli Anni ‘60 (Ribelli, Dik Dik, New Trolls, Camaleonti, Pfm…) cantati da Franco Malgioglio, anche al basso elettrico.

All’interno del concerto sarà presentato il brano “Pandemico Amor ti vieta”, un brano in chiave liric pop estremamente geniale e accattivante già al primo ascolto.

“Pandemico Amor ti vieta” nasce in una notte bianca tra dubbi e paure dall’intuizione di due artisti di differente estrazione musicale che incontrandosi hanno voluto creare un messaggio musicale di speranza. Il brano, prodotto dalla Gold Music Sound arricchito dall’arrangiamento di Johnny Pozzi, dettato dalla direzione artistica degli autori Alfredo Lallo e Rodolfo Maria Gordini, è online sulle piattaforme internazionali corredato da un video clip realizzato in grande sintonia da tutto lo staff diretto dagli autori e interpreti.

In questa occasione, oltre a poter veder il concerto sulla pagina Facebook del Teatro Filodrammatici di Treviglio, gli spettatori potranno anche decidere di entrare in sala con un click accendendo la webcam, partecipando così in diretta allo show: in questo caso bisognerà acquistare il biglietto di 5 euro su www.teatrofilodrammaticitreviglio.it e accedere alla diretta all’indirizzo www.teatrofilodrammaticitreviglio.it/streaming.

Sabato 27 marzo alle 20.30 si chiuderà la programmazione del festival “La Vallata dei libri bambini“: sul palco di YouTube il Teatro delle Quisquilie proporrà “Un nido color fucsia”. Lo spettacolo racconta la storia di Cra Cra, una piccola cornacchia caduta dal nido quando ancora non era in grado di volare. A trovarla è nonno Remo, che decide di portarla a casa e prendersene cura insieme alla nipote Ilaria. Saranno loro a insegnarle a volare e ad aiutarla a costruire un bellissimo nido color fucsia. Ma, al mondo, non tutti sono buoni. Il vicino di casa di Ilaria, ad esempio, proprietario del campo nel quale si trova l’albero su cui la cornacchia ha costruito il suo nido, ha spesso un’aria minacciosa e pronuncia parole irripetibili contro i pennuti. Finché una notte si avvicina all’albero e…

L’evento è rivolto al pubblico dai 3 ai 10 anni.