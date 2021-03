Il Covid e la didattica a distanza: l'abbraccio della scuola dai suoi alunni - BergamoNews

Se mai ci fosse stato bisogno di sottolinearlo la scuola, anche nel suo edificio fisico, rappresenta un luogo importantissimo e determinante per la crescita dei bambini. Ad evidenziarlo, a Bergamo, ci hanno pensato alunni, insegnanti e genitori della scuola primaria Don Milani, in via Feramolino 1, che mercoledì 24 marzo alle 12.30 hanno dato vita alla manifestazione “un abbraccio per la scuola”. L’iniziativa ha voluto rimarcare il tema della riapertura in sicurezza delle scuole, chiuse dal 5 marzo scorso a seguito del decreto e poi del regolamento regionale. La manifestazione si è svolta nel pieno rispetto delle normative riguardanti i comportamenti individuali da tenere per il contenimento della pandemia da Covid19 (distanziamento sociale, mascherina etc). Genitori, bambini e alcune maestre si sono disposti lungo il perimetro esterno della recinzione della scuola, con l’ausilio di nastri che hanno permesso di unirsi nell’abbraccio, pur mantenendo le distanze. Pubblichiamo gli interventi di due mamme che hanno partecipato all’abbraccio della scuola.

LA SCUOLA È PRESENZA

Chissà quanti eravamo oggi… 100, 120, 150 persone …chi lo sa …e chi se ne importa…

In un’epoca storica in cui ogni giorno, ogni ora ed ogni momento siamo inondati da numeri, percentuali, indici e statistiche di malattia, abbiamo vissuto oggi un evento che con grande garbo e dignità ha dimostrato, prima di tutto a noi, che nonostante tutti questi numeri siamo rimasti essere umani, fatti di relazioni, di emozioni, di socialità, di voglia di contatto e di abbraccio.

Abbiamo copiato l’iniziativa di un’altra scuola di Bergamo. L’idea ci è subito piaciuta, perché, nel rispetto delle norme anticovid, ci avrebbe consentito di ritrovarci presso la scuola, la nostra amata scuola Don Milani della Grumellina, con i nostri compagni e amici, a formare un grandissimo abbraccio tutt’intorno al perimetro del plesso, usando lunghi nastri colorati tra una mano e l’altra.

Ci siamo ritrovati alle 12.30. I genitori lavoratori hanno staccato per la pausa pranzo, lo smartworking è stato messo in “pausa”, gli “alunni a distanza” sono corsi davanti ai cancelli, dopo avere terminato la Dad e gli “alunni in presenza” sono usciti dopo avere finito le loro attività in aula.

Tutti davanti alla scuola: bambini, genitori, nonni e…insegnanti. Che bello vedere le maestre uscire dalle classi e raggiungerci nell’abbraccio !

Urlando a gran voce “La scuola è presenza!” , ci siamo disposti tutt’intorno all’edificio, con nastri colorati che univano le mani delle persone (ci piace dire che i nastri ci univano e non che ci “distanziavano”) …e siamo riusciti a percorrere tutto il perimetro esterno con i volti rivolti verso le nostre aule.

Abbiamo abbracciato la nostra cara scuola, perché ci manca tantissimo e le vogliamo bene. L’abbiamo coccolata con il nostro calore, perché in quest’ultimo anno è stata martoriata. Le abbiamo anche realizzato intorno un girotondo, mettendola al centro del nostro “cerchio”. Perché la scuola per noi è al centro.

Ci siamo tutti emozionati nell’abbracciare e guardare la nostra scuola. I bambini felicissimi del gesto hanno visto genitori, nonni e maestre commossi e hanno capito che “la scuola” è un valore, a cui teniamo tutti.

Al termine dell’abbraccio i nastri sono stati appesi alla cancellata esterna formando un ulteriore “abbraccio colorato”. Questo gesto ci ricorderà per molto tempo come, in piena zona rossa, noi siamo andati a “prenderci cura” della nostra scuola.

Tra volti sorridenti e commossi la cosa che mi ha più stupito è stato sentire alla fine dell’abbraccio i ringraziamenti reciproci: maestre che ringraziavano i genitori e i bambini, genitori e nonni che ringraziavano le maestre e si ringraziavano reciprocamente . Grazie di essere venuto! Grazie di essere stato qui con me nell’abbraccio! Grazie che ti prendi cura della nostra scuola!

Che altro grande insegnamento oggi abbiamo appreso tutti…

LA DIDATTICA A DISTANZA NON È SCUOLA



“La scuola è in presenza! Vogliamo tornare a scuola. La Dad non è scuola!”. Questo è il grido di tanti bambini e tante bambine, accompagnati da mamme e papà, che mercoledì 24 marzo, hanno voluto esprimere a gran voce, insieme alle loro maestre, la voglia di ritornare a scuola.

Come in altre città italiane e paesi della bergamasca, infatti, anche i genitori del plesso Don Milani di Bergamo hanno scelto una manifestazione che potesse coinvolgere i bambini in un gesto simbolico di grande effetto, quello dell’abbraccio alla “Loro” scuola.

Sotto lo sguardo “vigile ” della Polizia Municipale e nel rispetto delle regole antiCovid, i manifestanti, alle 12.30,si sono posizionati ad una distanza di 2 metri tra loro, rivolti verso l’edificio scolastico, tenendosi rigorosamente separati da un nastro o una corda.

Hanno poi continuato in un lento girotondo corale che si è concluso con tutti i nastri colorati lasciati appesi alla ringhiera come un messaggio: “Questa è la mia scuola, questa è la nostra scuola!”. A questo punto i bambini e le bambine si sono dileguati alla ricerca delle loro maestre o dei loro compagni e compagne, per ritrovarne il viso di fronte ai propri occhi, rassegnati a non poterli abbracciare fisicamente.

Visibilmente emozionati, si sono salutati con la grande gioia dell’incontro in presenza, ma con un velo di malinconia per doversi ritrovare il giorno dopo, dietro ad uno schermo.

Ma i nostri bambini e le nostre bambine hanno bisogno di varcare il cancello nella scuola, entrare insieme in classe raccontandosi le loro esperienze, ascoltare la vera voce della maestra , mai interrotta da connessioni scadenti. I bambini vogliono tornare a scuola!