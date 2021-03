Covid, in Italia nelle ultime 24 ore risultano positivi 23.839, le vittime 380 - BergamoNews

Il Ministero della Salute rende noto i dati dei contagi di Covid 19: in 24 ore in Italia risultano 23.839 positivi, mentre 380 sono le vittime (nella giornata di venerdì 26 marzo erano 457, dall’inizio della pandemia i deceduti per questo virus sono 107.636.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 357.154 tamponi molecolari e antigenici, nella giornata di venerdì 26 marzo erano stati 354.952.

Il tasso di positività scende al 6,6% è in leggero calo rispetto al giorno prima quando era al 6,8%.

Sono 3.635 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 7 più di venerdì nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazionesono 264 (il giorno precedente erano stati 288).

Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.621 persone, in aumento di 149 unità rispetto a ieri.