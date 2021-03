"Atalanta a 4? Può essere un'arma in più in qualche partita, anche con le grandi" - BergamoNews

“La difesa a quattro? Credo sia stato più un fatto contingente, però cambiare modo di giocare e creare più varianti vuol dire avere un’arma in più, soprattutto nei confronti con le grandi”.

È il pensiero di Claudio Foscarini, cresciuto come calciatore nell’Atalanta e ora, da allenatore, con molto piacere segue i nerazzurri. A Verona il maestro Gasperini ha sorpreso l’allievo Juric e ha vinto la partita, anche con una certa facilità, dominando nel primo tempo e controllando l’avversario nel secondo.

Un modulo che nell’Atalanta del Gasp, fedele alla difesa a tre, non si vedeva in Serie A dal lontano 11 settembre 2016, terza giornata di campionato della prima gestione con il tecnico piemontese e questa formazione, schierata col 4-2-3-1: Sportiello; Masiello, Toloi, Zukanovic, Konko; Kessie, Freuler (17′ st Raimondi); D’Alessandro, Kurtic (19′ st Grassi), Gomez; Pinilla (6′ st Paloschi).

L’Atalanta aveva battuto il Torino 2-1, a Iago Falque avevano risposto Masiello e su rigore Kessie.

Dalla prima vittoria di Gasperini alla vittoria numero 120 sulla panchina dell’Atalanta, di nuovo con la difesa a 4. Ma rivedremo questa soluzione? Secondo Foscarini è un ‘ni’: “Credo che sia stato più un fatto contingente, mancava Gosens e Hateboer è ancora indisponibile. E sugli esterni c’è meno spinta con Toloi e Djimsiti. Però indubbiamente questo modulo ha creato problemi al Verona che per una settimana ha lavorato pensando di affrontare l’Atalanta con lo schieramento tradizionale e invece si è trovato spiazzato. Poi è vero che qualche volta l’Atalanta aveva quest’anno aveva adottato la difesa a 4 durante le partite. Ed è da grande squadra saper usare queste varianti, perché vuol dire anche creare incertezza nella squadra avversaria”.

Il discorso si sposta sull’Europa e Foscarini aggiunge: “L’Atalanta ci ha abituato, in Europa è una delle poche squadre che gioca a tre, ma ricordo che giocava a tre il Bayern di Guardiola ed era meravigliosamente bello. Gasperini in Europa con coraggio gioca uno contro uno, a volte si rischia di perdere un uomo a centrocampo ma è un meccanismo ormai consolidato”.

Tra l’altro la soluzione a quattro è stata spiegata da Gasp anche per sfruttare meglio le qualità dei trequartisti. “Certo, con questo modulo puoi avere un trequartista in più, con una soluzione offensiva maggiore e meno riferimenti per gli avversari. Perciò credo che l’esperimento possa avere uno sviluppo ulteriore e può essere un’arma ancora più importante, passare da 3 a 4 durante la partita. La prestazione di Verona ha dato segnali positivi per cui si può lavorare su questa soluzione per creare un’Atalanta sempre più imprevedibile. E in un 4-2-3-1 c’è spazio per qualche trequartista”.

Foscarini ha però qualcosa da dire anche sui singoli: “L’unico giocatore che non vedo ancora come trequartista è Malinovskyi, mi sembra più uno che deve avere molto spazio davanti per esprimersi meglio, più libero di muoversi a centrocampo. Miranchuk deve stare davanti, ha un buon tiro, come del resto Ilicic”.

A proposito del centrocampo, “De Roon e Freuler sono ideali nel 4-2-3-1, mentre resto dell’idea che se spingi sugli esterni devi avere giocatori che ti puntano l’uomo. Comunque cambiare modulo ogni tanto è sicuramente un’arma in più per l’Atalanta”.