Armati di spray al peperoncino, rapinano una donna: bottino da 30 mila euro, due arresti - BergamoNews

Nella giornata di venerdì 26 marzo, i carabinieri di Bergamo hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone, accusate di rapina aggravata, commessa a Seriate lo scorso ottobre. Oltre alle due misure cautelari, sono state eseguite diverse perquisizioni nei confronti di altre persone indagate.

Il fatto risale allo scorso 26 ottobre, quando una donna, dipendente di una ditta che opera all’interno del mercato ortofrutticolo di Seriate, mentre si recava in banca per depositare l’incasso giornaliero, fu avvicinata da due uomini a bordo di un motorino i quali, con l’utilizzo di spray urticante al peperoncino, la aggredirono, portando via circa 30 mila euro.

Le indagini, coordinate dalla Procura della repubblica di Bergamo e condotte dai militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Bergamo, hanno permesso di accertare la responsabilità di due uomini, un 54enne residente a Stezzano e un 69enne residente a Scanzorosciate, entrambi già gravati da diversi precedenti in materia di reati contro il patrimonio.

I militari, dopo la visione di decine di immagini di videosorveglianza, hanno individuato i due che, dopo aver atteso nei pressi di un parcheggio di un supermercato vicino, a bordo di un motorino, seguirono la donna fin dall’uscita del mercato ortofrutticolo, bloccandola nel parcheggio antistante la filiale bancaria, per poi darsi alla fuga con il bottino. Partendo da queste immagini, sono state poi avviate una serie di specifiche attività tecniche, che hanno permesso di raccogliere elementi nei confronti dei due arrestati.

In particolare, nel corso delle indagini, si è accertato che il motorino utilizzato per la rapina, ritrovato poi bruciato a Grassobbio, fosse oggetto di furto avvenuto poche settimane prima.

I due, per eludere le indagini, avevano infatti completamente bruciato il motociclo, cosa che però non era servita in quanto, successivamente, nel corso di una perquisizione, erano state ritrovate, in casa di uno dei due arrestati, alcune parti riconducibili proprio al motorino in questione. Quest’ultimo, sempre nel corso delle indagini, veniva inoltre anche denunciato per appropriazione indebita di una autovettura trovato a lui in uso.

L’operazione ha permesso di fermare e di associare al carcere i due autori della rapina, il primo rintracciato nel comune di Scansorosciate mentre il secondo soggetto, che in un primo momento si era reso irreperibile, è stato poi individuato e fermato, in tarda serata, in un hotel nel comune di Costa Volpino, in possesso di un furgone risultato rubato, motivo per il quale nei suoi confronti è poi scattata anche la denuncia per ricettazione.

Nel corso dell’operazione, è stato anche denunciato un altro soggetto, vicino ai due arrestati, che è stato trovato in possesso anch’egli di una autovettura oggetto di furto, alla quale aveva apposto targhe contraffatte, e al cui interno custodiva oggetti atto allo scasso. Per quest’ultimo, un 70enne di Gorle, è scattata la denuncia per ricettazione e possesso di oggetti atti ad offendere