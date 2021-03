Albino, sparano due colpi ad un cagnolino: si cerca il folle "cacciatore" - BergamoNews

È un batuffolo di pelo che pesa appena sei chili. È un cagnolino di piccola taglia che nel pomeriggio di venerdì 26 marzo è stato nel mirino di un “folle cacciatore” se così si può chiamare l’individuo che ha riempito di pallini di una cartuccia l’animale che giocava tranquillamente nel giardino di casa.

A denunciare il fatto, avvenuto nel giardino di una villa in via degli Alpini a Comenduno di Albino, è la stessa proprietaria del cane ferito ad una zampa e alla schiena.

Con pinzette e forbici, e tanta pazienza, visto l’animale ferito e spaventato, la padrona del cane è riuscita ad estrarre i pallini dal cagnolino.

“Spero questa persona abbia il coraggio di presentarti e suonarmi il campanello, anche se sappiamo già che chi compie questi gesti simili non ne è capace – afferma Elsa Corna-. Ci rivolgeremo alle autorità locali, e faremo il possibile per andarne a fondo. Non si possono maltrattare così gli animali”.