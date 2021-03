The good doctor, Quarto Grado, Raffaello o Le Iene? La tv del 26 marzo - BergamoNews

Per la prima serata in tv, venerdì 25 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Canzone segreta”, condotto da Serena Rossi.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The good doctor”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Decriptare”: l’ospedale è colpito da un attacco informatico, gli hacker richiedono un riscatto in bitcoin. Morgan si deve occupare di Jamie, una donna affetta da sindrome di Down, che ha urgente bisogno di un trapianto di fegato…

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre alle 21.20 con “Titolo V”, condotto da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti.

I casi di cronaca saranno al centro dell’attenzione su Rete4 alle 21.20 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su Canale5 alle 21.40 ci sarà “Ciao Darwin – A grande richiesta”, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Su Italia1 alle 21.25 l’appuntamento è con “Le Iene show”.

La7 alle 21.15 trasmetterà “Propaganda live”, condotto da Zoro

Per chi preferisse vedere un film, su Tv8 alle 21.30 “T2: Trainspotting”; su Rai4 alle 21.20 c’è “Soldado”; su Iris alle 21.30 “Invictus- L’invincibile”; e su Italia2 alle 21.10 “Contagious”.

Su Rai5 alle 20.50 verrà proposto il documentario “Art night – Raffaello”. Pittore, architetto, innovatore, a 500 anni dalla sua morte Raffaello non smette di sorprenderci. A seguire, “Le stanze di Raffaello”: le quattro stanze dette di Raffaello nel Palazzo Pontificio in Vaticano, raccontate da Antonio Paolucci, storico dell’arte e per quasi dieci anni Direttore dei Musei Vaticani.

Da segnalare, infine, sul Nove alle 21.25 “Fratelli di Crozza”, condotto da Maurizio Crozza; su La7D alle 21.30 la serie “Lie to me”; su La5 alle 21.05 la replica de “L’isola dei famosi” e su Mediaset Extra alle 20.25 “L’isola dei famosi – Extended edition”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai