Svegliato da un ragazzino che tenta di rubargli l'auto, scende e viene aggredito - BergamoNews

La scorsa notte a Verdellino i carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno tratto in arresto un minorenne con precedenti per reati contro il patrimonio, regolare sul territorio nazionale, che dopo aver infranto il finestrino di un’autovettura parcheggiata in strada, ha aggredito il proprietario del mezzo che lo aveva sorpreso a frugare all’interno dell’abitacolo.

L’episodio di furto trasformatosi in tentata rapina è avvenuto intorno alle quattro. Il proprietario dell’auto è stato svegliato di soprassalto dal rumore provocato dalla rottura del finestrino del proprio veicolo parcheggiato sotto casa.

Affacciatosi dalla finestra e notato il malvivente già al suo interno, ha prima avvisato di quanto stava accadendo l’operatore della centrale operativa dei carabinieri di Treviglio e, subito dopo, è sceso in strada per tentare di fermare il malfattore che, vistosi scoperto, ha reagito aggredendolo con calci e pugni.

Fortunatamente, il tempestivo intervento di due equipaggi della Sezione Radiomobile di Treviglio, inviati subito sul posto, ha permesso di interrompere l’aggressione e di bloccare il malvivente.

Avendo entrambi riportato lesioni, ladro e proprietario sono stati soccorsi e medicati, rispettivamente, al pronto soccorso dell’ospedale di Treviglio e Zingonia.

Dopo la dimissione il minorenne è stato dichiarato in arresto e condotto al Centro di prima accoglienza di Roncadelle, nel bresciano, per come disposto dall’Autorità giudiziaria della Procura per i minorenni di Brescia.