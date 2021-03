Pergreffi e Frassini: "In arrivo a Bergamo 14 milioni per ponti e viadotti" - BergamoNews

“Ecco il cambio di passo che ci aspettavamo – dichiarano la senatrice Simona Pergreffi, capogruppo Lega in Commissione Trasporti del Senato e la deputata Rebecca Frassini, componente della Commissione Bilancio della Camera -: dal Ministero delle Infrastrutture sono in arrivo per la Bergamasca oltre 14 milioni di euro per la messa in sicurezza di ponti e viadotti o la realizzazione di nuovi. Un contributo importante per il quale ringraziamo per il suo impegno il viceministro per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili, Alessandro Morelli”.

“Questi fondi -continuano Pergreffi e Frassini – rientrano in un ingente piano di investimenti, pari a 1,15 miliardi di euro in tre anni, grazie al fondo istituito nel 2020 e ulteriormente finanziato con la legge di bilancio 2021, che porterà oltre 122 milioni in Lombardia. Il riparto previsto dal decreto ministeriale per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di Province e Città metropolitane ha ricevuto oggi il via libera dalla Conferenza Stato-città”.

“Siamo soddisfatte – concludono Pergreffi e Frassini – per questi ulteriori investimenti nelle infrastrutture viarie della nostra provincia, che vanno ad aggiungersi ai 6,4 milioni già previsti per il viadotto di Sedrina e i ponti di Brembate e Ponte San Pietro, perchè da un lato mettiamo in sicurezza ponti e viadotti e dall’altro creiamo economia nel settore edilizio e dei lavori stradali in una fase difficile per l’economia. Spetterà ora all’Amministrazione Provinciale individuare gli interventi più urgenti”