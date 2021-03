In un anno particolare nuove sfide attendono i ragazzi dello SCOTT Racing Team - BergamoNews

La stagione dello SCOTT Racing Team è iniziata qualche settimana fa nella splendida cornice dell’ Isola d’Elba. In un contesto spettacolare Juri Ragnoli, Mattia Longa, Cristian Cominelli e Pietro Sarai hanno posto le basi per una stagione che si prospetta stimolante ma allo stesso tempo difficile a causa della situazione covid che ha completamente rivoltato il mondo gare.

ATLETI

Il Team nel 2021 torna nell’assetto originario con quattro corridori pronti a misurarsi nelle gare mtb marathon. Pietro Sarai, dopo un anno di stop, è sulla via del rientro e sarà una pedina importante per il team grazie anche al suo entusiasmo. Al suo fianco confermato Mattia Longa, atleta di livello che saprà supportare il gruppo e dire la sua nelle gare più impegnative. Il livignasco non si è fermato un attimo e durante l’inverno ha macinato chilometri sui rulli e metri di dislivello con lo sci alpinismo.

Nel 2020 l’ingresso nel Team di Cristian Cominelli è stata linfa vitale. Il rider bresciano ha subito lasciato il segno conquistando ottimi risultati. Anche nel 2021 continueremo con lo stesso approccio che prevede un mix tra gare in mountain bike e ciclocross. Cristian in questi mesi non ha mai smesso di correre chiudendo in seconda posizione il Giro d’Italia di ciclocross e la terza piazza all’italiano. Ciliegina sulla torta la convocazione in azzurro culminata con la partecipazione ai mondiali e europei di ciclocross.

L’uomo di punta resta il capitano Team Juri Ragnoli che dal 2010 veste la maglia SCOTT con onore, passione e tanta dedizione. Juri è un atleta con la A maiuscola e anche durante questi mesi difficili non ha mai perso di vista i suoi obiettivi. Nel 2020 il campione bresciano prima si è buttato in un progetto di doppio everesting e poi ha chiuso la stagione con una serie di risultati prestigiosi: quarto al mondiale Marathon in Turchia e seconda piazza al Campionato Italiano. Il mirino è già puntato e gli obiettivi sono molto chiari e ben definiti. Si punta in alto con il sogno mondiale, l’italiano e qualche scorribanda ben programmata nel circuito UCI Marathon Series.

CALENDARIO

Già varato il calendario per la stagione agonistica. Covid permettendo, le gare in programma sono molte e il team si misurerà anche in appuntamenti internazionali. Oltre alle grandi classiche quali Dolomiti Superbike e Hero, giusto per menzionarne qualcuna, gli atleti hanno nel mirino l’Isola d’Elba che nel 2021 sarà il cuore pulsante della mountainbike con la prova mondiale di XCM. Si parte il 4 e 5 Aprile a Capoliveri (LI) con la seconda tappa degli Internazionali d’Italia di XC e si prosegue il weekend dopo a Nalles (BZ).

BIKE & RACE KIT

I ragazzi del team avranno in dotazione le bici #SRT03: SCOTT SCALE RC 900 WC AXS (front), SCOTT SPARK RC 900 WC AXS (full) 2021 con un allestimento altamente performante e race oriented grazie alle partnership con Braking, Schwalbe, Rock Shox e Syncros. Proprio la partnership con Syncros porta le novità più importanti con le nuove ruote Silverton SL, il telescopico Duncan Dropper 125mm, il manubrio Fraser IC SL e la sella Belcarra sl regular. A completare l’equipaggiamento saranno il casco CENTRIC Plus, le scarpe SCOTT MTB Rc e gli occhiali Shield.

guarda tutte le foto 10



I ragazzi dello SCOTT Racing Team pronti a tante nuove sfide

APPAREL

SCOTT Racing Team per l’anno 2021 conferma i partner storici che hanno realizzato l’outfit della sua squadra. Una sinergia che ha dato vita alla prima uniforme da biking sostenibile. Un abbigliamento eco-high tech, altamente performante, l’ideale per il team con il plus della sostenibilità poiché sviluppato con tessuti Sitip realizzati con fili riciclati certificati GRS (Global Recycled Standard) compresa la parte stretch rappresentata dal filo premium stretch ROICA™ EF di Asahi Kasei. Valore della sostenibilità alla quale si aggiungono le performances che si richiedono ad un uniforme biking: Traspirabilità, comfort sulla pelle, tenuta della forma e resistenza, facilità di manutenzione, stile ed ergonomia.

I partner coinvolti: il maglificio Rosti, conosciuto per eccellenza tecnica di prodotto e immagine, ROICA™ by Asahi Kasei dal Giappone la nuova generazione di fili premium stretch che possono offrire anche un eco- high performance riconosciuti a livello internazionale e Sitip azienda specializzata nella produzione di tessuti indemagliabili per lo sport fortemente impegnata nello sviluppo sostenibile.

QUOTE

“E’ stato anno duro – afferma Ivano Camozzi Presidente dello SCOTT Racing Team– i prossimi mesi saranno in salita ma sapremo adattarci alle situazioni cogliendo le opportunità che ci verranno incontro. I ragazzi sono carichi e hanno gli stimoli giusti. Le bici sono pronte e ora non resta che iniziare a correre ”

“All’ Isola d’Elba ho visto atleti motivati e decisi – conclude Mario Noris Team Manager SRT – “ E’ sicuramente positivo vedere questo tipo di approccio. Accompagnerò i ragazzi per tutta la stagione e offrirò tutto il mio supporto per raggiungere gli obiettivi”.