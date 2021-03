In casa un chilo di hashish, cocaina e denaro: spacciatore arrestato a Pognano - BergamoNews

Venerdì mattina i carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno tratto in arresto un 59enne originario del Marocco, residente a Pognano poiché, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di hashish e di una discreta quantità di cocaina.

I militari della Stazione di Verdello, congiuntamente al personale della Polizia Locale dell’Associazione di comuni di Spirano e Pognano, coadiuvati per la specifica attività dall’unità cinofila e da personale della Polizia Locale di Treviglio, a seguito di una mirata indagine hanno dato corso alla perquisizione della sua abitazione in cui sono stati rinvenuti quasi 50 grammi di cocaina nastrati sotto una sedia, 9 panetti di hashish per un peso complessivo di un chilo, tutti celati all’interno di un armadio di casa, oltre a diverso materiale per il confezionamento della droga.

Sono state anche rinvenute e sequestrate delle somme di denaro contante che, ritenute provento dell’illecita attività di spaccio posta in essere dall’arrestato, peraltro risultato senza mestiere, sono state sottoposte in sequestro.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Compagnia Carabinieri di Treviglio in attesa della celebrazione del processo con rito direttissimo che si terrà sabato in modalità telematica.