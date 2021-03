Giornata internazionale per la consapevolezza dell’autismo, le iniziative di “Bergamo in blu” - BergamoNews

Venerdì 2 aprile ricorre la Giornata internazionale per la consapevolezza dell’autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone nello spettro autistico.

Quest’anno l’ONU dedica la giornata al tema dell’inclusione sul lavoro perché, come afferma António Guterres Segretario Generale Nazioni Unite, “Le persone con autismo hanno diritto all’autodeterminazione, indipendenza e autonomia, così come il diritto all’istruzione e al lavoro su base di parità con gli altri”.

Dati 2020 del Ministero della Salute ci raccontano di un incremento generalizzato delle diagnosi grazie anche alla maggiore formazione dei medici e all’aumentata conoscenza del disturbo da parte della popolazione generale.

I bambini di 8 anni con sindrome dello spettro autistico sono circa 1 su 54 negli Stati Uniti, 1 su160 in Danimarca e in Svezia, 1 su 86 in Gran Bretagna.

In Italia si stima che 1 bambino su 77, di età compresa tra i 7-9 anni, presenti questo tipo di disturbo con una prevalenza maggiore nei maschi, 4,4 volte in più rispetto alle femmine.

A Bergamo e provincia, si stima che ci siano 1087 persone con disturbi dello spettro autistico; 89 nell’Ambito di Bergamo. Dei 503 bambini e ragazzi con disabilità inseriti nelle scuole pubbliche della città (materne, primarie, secondarie di primo e secondo grado), 50 circa presentano questo tipo di diagnosi.

“Questo 2 aprile non ci permette ancora di vivere in una dimensione relazionale di normalità. Il programma dedicato a questa Giornata è quindi necessariamente costituito da iniziative a distanza che si propongono di valorizzare il ruolo delle Associazioni e il loro impegno sul territorio per bambini e ragazzi con autismo. – dichiara l’Assessora alle Politiche sociali Marcella Messina – Una serie di appuntamenti, dove i ragazzi stessi saranno protagonisti nella narrazione della loro esperienza di crescita e integrazione, che culmineranno con l’illuminazione in blu, il 2 aprile, di Porta San Giacomo e con l’incontro, venerdì 6 aprile, con ‘I Tercon’, la famosa coppia di fratelli che racconteranno, attraverso una proposta di cabaret e letteraria, il loro rapporto con l’autismo.”

“Un palinsesto ricco che ci interroga su quali siano ancora gli aspetti da potenziare e migliorare, penso ad esempio al tema del lavoro con il progetto ASPIEJOB rivolto a rendere le abilità informatiche e digitali di ragazzi aspeger un lavoro o l’esperienza di volontariato in BergamoAiuta di giovani con fragilità, e ci conduce verso “Bergamo in blu”, il progetto di una città su misura delle persone con autismo che stiamo costruendo con grande impegno”, aggiunge l’assessore Messina.

Bergamo quindi impegnata nel percorso di integrazione sociale e lavorativa dei ragazzi con autismo, nella costruzione di collaborazioni finalizzate a rafforzare lo spirito di resilienza delle famiglie con figli autistici, nel favorire l’acquisizione di quella consapevolezza che, come afferma Tino Manzoni, Presidente dell’Associazione Spazio Autismo “significa cambiare lo sguardo, significa accogliere ed essere accolti, e significa spendersi per il bene comune nel solco della condivisione che porta a farci sentire parte di una comunità. Mi auguro che il blu del 2 aprile aiuti i cittadini ad interrogarsi sul tema e la società a dimostrarsi davvero civile nel farsi carico delle fragilità delle persone che la compongono. Bergamo è una città molto inclusiva grazie all’attenzione dell’Amministrazione e alla collaborazione con le Associazioni. Molta è comunque la strada ancora da fare soprattutto oggi, in questa fase ancora critica, che impone la realizzazione delle attività e dei servizi in modalità del tutto nuove”.

“Cooperativa Serena è molto attenta e sensibile al tema dell’autismo. Questo interesse è nato dalla pratica costante e quotidiana sul campo che ci ha permesso di incrociare le storie, i bisogni e i desideri di bambini, giovani e adulti con autismo e le loro famiglie. La cooperativa cerca, con percorsi il più possibile personalizzati, di rispondere ai bisogni delle persone con autismo nei servizi in cui incontra queste persone, dall’assistenza educativa scolastica, al CSE per l’autismo (del comune di Bergamo e gestito dalla Cooperativa all’interno della coprogettazione) ai nuovi servizi sperimentali, che sta avviando sul tema del lavoro e dell’abitare, tra cui il progetto Aspiejob, che è tra le iniziative proposte in locandina.” Afferma la Presidente della Cooperativa SER.eN.A Marcella Giazzi

“Le parole chiave, che vogliono guidare il nostro approccio e che vogliamo diffondere proprio nella giornata del 2 aprile, sono queste: preparazione/ specializzazione del personale e dei percorsi che costruiamo e lavoro di comunità e relazioni. Per lavorare con le persone con diagnosi di autismo serve sicuramente preparazione specifica e competenza, ma nello stesso tempo è fondamentale avere uno sguardo aperto alla comunità, al territorio, alla possibilità di costruire percorsi reali dove le persone con autismo possono essere risorsa per la loro comunità, come presentiamo nel video, incluso tra gli eventi proposti. Ultimo aspetto che ci piace sottolineare è relativo all’importanza di lavorare insieme e di collaborare, con le istituzioni, le associazioni, proprio come dimostra la preparazione corale del 2 aprile”, conclude Marcella Giazzi.

“La mission dell’Associazione di San Paolo in Bianco è stata da sempre quella di realizzare socialità e inclusione tra ragazzi e cittadini, cercando di costruire rapporti solidi ed importanti con la comunità. Il singolo è protagonista per un’opera d’insieme che diviene un tramite per la conoscenza, con maggior consapevolezza, delle specificità di ognuno. – racconta Silvia Galimberti, Presidente dell’Associazione e mamma di Jacopo ragazzo autistico di 18 anni – Ci colleghiamo al progetto di vita dei ragazzi autistici e con altre fragilità a noi associati, elaborando iniziative significative per il territorio e i cittadini più prossimi. Negli anni abbiamo realizzato attività in ambito sportivo, ma successivamente si sono estese includendo canto, teatro, letture in biblioteca, incontri con l’autore e molto altro. Da qualche settimana è stato anche avviato il progetto con BergamoAiuta che, ampliando l’esperienza di autonomia attraverso un’attività utile la comunità, realizza una preziosa esperienza formativa nel quotidiano”.

“Per il 2 aprile, l’Associazione propone la video lettura di Balto con riprese dei Cosplayer che sarà disponibile sul nostro canale YouTube. L’ultimo lavoro di questo tipo che abbiamo sempre realizzato in presenza e che, dal lockdown, i ragazzi hanno imparato a realizzare online”, termina Silvia Galimberti.