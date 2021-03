Dispensa Emilia, il fast food che non ha dimenticato qualità, genuinità e accoglienza - BergamoNews

Una ristorazione “fast”, ma legata indissolubilmente ai valori di una cucina tipicamente “slow” come quella emiliana.

È con questo pensiero che è nata a Modena, nel 2004, l’esperienza di Dispensa Emilia, insegna che oggi risplende su una ventina di locali dislocati tra Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Toscana e sempre pronta a fare un passo in avanti.

L’idea di partenza è stata quella di coniugare il piacere della buona tavola e l’alta qualità dei prodotti tipici della “food valley” con un servizio attento e veloce, senza rinunciare all’atmosfera calda e accogliente tipica dell’Emilia-Romagna.

Così si è partiti modernizzando il concetto di tigella, prodotto tipico delle trattorie modenesi, servendola già farcita, ordinabile in pochi minuti e consumabile in modo altrettanto rapido.

Uno spunto che ha portato alla nascita del primo ristorante a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, in un chiosco di una ventina di metri quadrati all’interno di un centro commerciale: un concept dall’immediato successo, che dapprima ha portato a un ampliamento dell’offerta con l’inserimento di piatti più completi ed elaborati e poi all’apertura di nuovi punti vendita, sempre all’interno di grossi centri commerciali.

Nel 2014 Dispensa Emilia ha oltrepassato per la prima volta i confini regionali, con un nuovo locale a Firenze, ma è nel 2015 che l’azienda arriva al punto di svolta: il chiosco gourmet all’Expo di Milano apre orizzonti inimmaginabili, portando la tigella e i primi piatti emiliani all’attenzione di tutto il mondo.

La consapevolezza che il concept potesse sfondare un po’ ovunque è la spinta decisiva: nascono ristoranti anche a Verona, Arese e in provincia di Bergamo, uno a Oriocenter e uno alle cucine di Curno, e altre nove aperture sono in programma entro la fine del 2021. Tutti locali a gestione diretta, in modo da garantire il pieno controllo delle procedure, il mantenimento degli standard qualitativi e anche la formazione del personale.

E l’azienda negli anni ha sempre mantenuto la stessa impronta frizzante e genuina, con a capo il fondatore e amministratore delegato Alfiero Fucelli, confermato nei suoi pieni poteri anche dopo che nell’estate 2018 il Fondo Investindustrial ha acquisito il 70% delle quote per sostenerne il piano di sviluppo.

Dalle tigelle alla pasta fresca ripiena, dalle tagliatelle al ragù ai piatti completi, tutto è preparato al momento dell’ordine e a vista; l’offerta è sempre più ricca e ad ampliarsi è anche l’azienda stessa, che oggi conta più di quattrocento dipendenti e nel proprio piano di sviluppo ha già inserito un programma di espansione internazionale.