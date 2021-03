Boltiere: ultimati i lavori di ristrutturazione delle terrazze del centro diurno e delle scuole - BergamoNews

Durante la settimana sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione delle terrazze del Centro Diurno Integrato e delle Scuole secondarie di primo grado di Boltiere.

Entrambe i lavori erano stati programmati negli scorsi mesi dall’amministrazione comunale di Boltiere. Lavori, da tempo necessari, e che ora finalmente contribuiscono ad aumentare il valore e gli spazi delle due strutture.

Dei due, il lavoro più importante è stato senza dubbio quello della terrazza del Centro Diurno Integrato sito in Vicolo Benaglio. Qui si è operato alla sostituzione completa della soletta della terrazza posta sopra la sala polifunzionale del centro. Zona che prima era continuamente soggetta ad infiltrazioni. I lavori sono stati completati per un importo di circa 52.000 € .

Per quanto riguarda, invece, le scuole secondarie di primo grado, la terrazza in questione è quella posta sopra l’ex appartamento del custode, oggi zona riconvertita ai servizi per la palestra della scuola stessa e a sala in uso alle associazioni del paese. Anche qui, come per il centro diurno, il problema maggiore era dato delle infiltrazioni d’acqua che l’ammaloramento del manto permetteva. Si è, quindi, provveduto al rifacimento completo del manto di copertura. L’opera è stata finanziata con gli oneri di urbanizzazione del bilancio 2020/2022, di competenza dell’anno 2020, per un importo totale di 9.741 €.

Entrambi i lavori permettono una migliore e maggiore fruizione di questi spazi pubblici.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI BOLTIERE