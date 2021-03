Addio piccola Giulia, eri uno scricciolo di esuberanza - BergamoNews

Giulia, la dolce Giulia, si è spenta a nove anni, dopo aver lottato contro un brutto male. Lascia la mamma Elena, il papà Alessandro e la sorellina Beatrice, ma anche un bellissimo ricordo in chi l’ha conosciuta.

Durante i funerali, giovedì 25 marzo nella chiesa parrocchiale di Chiuduno, sono stati tantissimi i pensieri rivolti alla piccola, come quello delle sue maestre: “Uno scricciolo di esuberanza”; “Così generosa e sempre disponibile”; “Occhi grandi, spalancati sulla vita”; “La tua risata e i tuoi racconti rischiaravano la giornata”; “Riuscivi a trovare il lato positivo in ogni cosa che ti accadeva e a trascinare tutti nel tuo vortice di gioia”; “Averti avuta come alunna è stato un dono immenso”. “Arrivederci, Giulia. Con amore, le tue maestre”.

“Ha insegnato a tutti noi come vivere bene il nostro tempo. Abbiamo bisogno di uno sguardo che veda il bene, il bello, come quello di Giulia, che anche nel momento della prova, nei momenti di buio è stata capace di accettare senza lamentarsi quello che la vita le ha messo davanti. Una bambina che ha conosciuto cosa vuol dire patire, cosa vuol dire soffrire, rinunciare. Viveva la propria vita con entusiasmo non incentrata su di sé, ma preoccupata per gli altri. Giulia, nove anni, ci ha insegnato tanto della vita” è invece il ricordo della comunità parrocchiale, espresso nella voce del parroco di Chiuduno.

L’altare è stato decorato con i tantissimi disegni dei compagni di scuola della bambina, alla quale poi hanno rivolto alcuni messaggi durante la cerimonia: “Grazie Giulia per tutti i momenti che ci hai regalato, sei sempre stata una bambina gentile e disponibile. Ci mancherai tanto”.

Al termine della messa familiari e compagni di Giulia hanno lasciato volare in cielo un mazzo di palloncini bianchi, a ciascuno dei quali è stata legata una fogliolina con un messaggio per la piccola.