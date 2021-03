Vaccino, via alle prenotazioni anche per il personale scolastico over 65 - BergamoNews

In seguito all’integrazione da parte del Ministero degli elenchi del personale scolastico, ATS Bergamo ha comunicato che può aderire alla campagna per le vaccinazioni anti Covid-19 anche il personale scolastico Over 65.

Dopo l’inserimento nei giorni scorsi di quello delle scuole paritarie, ora anche le seguenti categorie potranno manifestare la volontà ad aderire alla campagna tramite il portale https://vaccinazionicovid.servizirl.it/:

• personale scolastico docente e non docente supplenti delle scuole statali;

• personale AFAM docente e non docente statali;

• dirigenti scolastici statali;

• personale AFAM docente e non docente non statali.