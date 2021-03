Toloi già pronto al debutto con l'Italia: col sogno di giocarsi il Mondiale - BergamoNews

Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania: inizia da qui l’avventura dell’Italia di Roberto Mancini nelle qualificazioni al Mondiale 2022 in Qatar, con un triplo appuntamento nel giro di sei giorni che già darà risposte importanti.

Per la prima volta nella lista dei convocati del Ct azzurro anche Rafael Toloi, brasiliano di nascita con doppio passaporto grazie ai bisnonni originari del Trentino: il difensore nerazzurro ha convinto a suon di prestazioni in maglia Atalanta e, se è vero che dalla Selecao non è mai arrivata nemmeno una chiamata, l’Italia ha sempre seguito da vicino il suo percorso.

Poi l’ok della Fifa e la convocazione, un debutto da condividere con il compagno di squadra Matteo Pessina, una piacevole conferma dopo l’esordio di fine 2020 contro l’Estonia.

Per la Nazionale italiana sono due varianti importanti: Toloi, abituato a giocare a tre nella difesa di Gasperini, dà a Mancini anche quella soluzione. Dalla sua ha l’esperienza di chi non è più un ragazzino, insieme alla sicurezza e alla qualità di gioco che ha costruito in questi anni bergamaschi.

Il suo inserimento in lista non è solo un importante riconoscimento alle sue prestazioni con il club, ma un vero e proprio test: di tempo ce n’è poco, ma Mancini non ha mai escluso possibili sorprese tra i 23 che (si spera) partiranno per il Mondiale.

E Toloi è deciso a giocarsi tutte le sue carte: sa di avere caratteristiche importanti, sia a livello difensivo che in fase di impostazione di gioco, preziosa per la filosofia di calcio che da subito il tecnico azzurro ha voluto imporre alla Nazionale.

Probabilmente in questa settimana di sfide ravvicinate avrà già l’opportunità di debuttare con la maglia dell’Italia: per lui un orgoglio e l’occasione, a 30 anni, di dimostrare quanto valga anche a chi, dall’altra parte dell’oceano, non gli ha mai dato una chance con la casacca verdeoro.