Prenotazione vaccini, si dimettono i vertici di Aria; Carretta: "Ci aspettavamo scuse e risposte" - BergamoNews

Mentre ancora le prenotazioni via sms per le vaccinazioni non arrivano e a Chiuduno per esempio anche giovedì sono davvero poche le persone che arrivano all’hub allestito appositamente, si sono dimessi in blocco (come peraltro chiesto dal governatore Attilio Fontana) i membri del cda di Aria, l’azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti. Lorenzo Gubian è stato nominato amministratore unico dell’azienda. Il fatto è stato annunciato dal vice presidente della commissione bilancio del consiglio regionale, Marco Colombo, nel corso dell’audizione dello stesso Gubian.

Sul tema il consigliere regionale bergamasco Niccolò Carretta (Azione) passa all’attacco: “Una commissione poco utile, nella quale chiunque si sarebbe aspettato delle scuse dopo i servizi non resi e i disagi creati in queste settimane. Al posto di un’ammissione di responsabilità ho sentito solo una lista di scuse e motivazioni, ma nessuna risposta puntuale, precisa e utile per capire quel che è successo. Sono convinto che il problema sia molto più profondo all’interno della Società e su tutti i livelli, a partire dalle eredità di ARCA e soprattutto Lombardia Informatica.

Quanti soldi sono stati effettivamente spesi? Perché ci si è rivolti a tre fornitori diversi quando Aria dovrebbe fungere da software house?

I dirigenti e i dipendenti di Aria prenderanno anche nel 2020 i premi di produzione che hanno preso nel 2019 con percentuali di raggiungimento obiettivi altissime?

Naturalmente andrò fino in fondo, ma serve con urgenza un piano di revisione totale delle società di Regione Lombardia come Aria, ma anche Trenord e Finlombarda. Come Azione lavoreremo su questo”.

Le dimissioni erano state chieste direttamente dal presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.