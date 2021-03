Mandarina Duck, il design made in Italy per borse, trolley, zaini e molto altro - BergamoNews

A Bergamo si trova in Viale Papa Giovanni XXIII 40, nel cuore del centro città. Al Mandarina Duck Store si possono trovare borse, trolley e una lunga serie accessori.

L’azienda di moda italiana, specializzata in leisure, business e articoli da viaggio, fin dalle origini si è caratterizzata per la capacità dei suoi prodotti di distinguersi grazie all’utilizzo di materiali e design innovativi, funzionalità e uso del colore. Tutti elementi che rappresentano le chiavi del successo nel tradizionale mercato della pelletteria, monopolizzato da prodotti quasi monocromi.

Tra le linee da sempre amate, MD20, nata e caratterizzata da design funzionali con colori originali, è realizzata in Mitrix, il tessuto distintivo che la contraddistingue per resistenza, versatilità e per il suo effetto iridescente. LOGODUCK+, una delle linee più iconiche contraddistinta da un design colorato, è realizzata in policarbonato, che conferisce resistenza e leggerezza allo stesso tempo.

Mantenendo fede alle proprie origini e caratteristiche dei prodotti, Mandarina Duck sta inoltre prendendo parte al trend del cambiamento e della digitalizzazione, in modo da poter implementare il servizio al cliente rendendolo migliore e interattivo.