Italia-Irlanda del Nord, Il Quinto dell'Inferno o La fabbrica di cioccolato? La tv del 25 marzo - BergamoNews

Per la prima serata in tv, giovedì 25 marzo RaiUno alle 20.30 trasmetterà la partita di calcio tra Italia e Irlanda del Nord, valida per le qualificazioni per la Coppa del Mondo Qatar 2022 – Girone C Telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Intervista a bordocampo di Alessandro Antinelli.

Su Canale5 alle 21.45 l’appuntamento è con “L’isola dei famosi”.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in onda una nuova puntata di “Anni 20”. Servizi, reportage, storie, interviste ed inchieste sui temi di attualità politica, economica e sociale, del decennio appena cominciato a partire da fatti, storie, vicende e realtà dimenticate o nascoste… Conduce Francesca Parisella.

RaiTre alle 21.20 proporrà “Il Quinto dell’Inferno”. In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Raitre ripropone, riveduta e corretta, l’interpretazione del quinto canto dell’Inferno ad opera di Roberto Benigni. È uno dei canti più famosi della Divina Commedia e rappresenta uno dei momenti più commoventi dell’intera opera, quello in cui il Vate incontra Paolo Malatesta e Francesca da Polenta.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Dritto e rovescio” condotto da Paolo Del Debbio e su La7 alle 21.15 “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “La fabbrica di cioccolato”; su Tv8 alle 21.30 “Madame”; su La5 alle 21.05 “La voce dell’amore”; su Iris alle 20.45 “Spy game”; e su Italia2 alle 21.10 “Esp 2 – Fenomeni paranormali”.

Su Rai4 dalle 19.40 la serie “Criminal minds”. Le indagini dell’Unità di Analisi Comportamentale, una squadra speciale di criminologi dell’FBI specializzati nello studio della psicologia e dei comportamenti degli assassini, in particolare di quelli seriali.

Su Rai5 alle 21 ci sarà “Visioni”. Per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante Visioni presenta una nuova puntata dal titolo di Dante. Un’analisi di quanto sia attuale il suo pensiero dall’amore alla fede, dalla filosofia alla scienza all’arte. Molte saranno le letture dei versi tratti dalla Divina Commedia il cui interprete sarà Franco Ricordi.

Da segnalare, infine, sul Nove alle 21.25 “Cambio moglie”; su La7D alle 21.35 la replica di “Eden – Un pianeta da salvare” e su Mediaset Extra alle 21.05 “Ultimo – L’infiltrato”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.