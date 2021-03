Covid, in Lombardia 100 decessi e oltre 5mila positivi: 388 a Bergamo - BergamoNews

A fronte di 59.696 tamponi effettuati, sono 5.046 i nuovi positivi (8,4%). I guariti/dimessi sono 3.040. A Bergamo si sono registrati 388 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

I dati di giovedì 25 marzo

– i tamponi effettuati: 59.696 (di cui 41.558 molecolari e 18.138 antigenici) totale complessivo: 7.882.033

– i nuovi casi positivi: 5.046 (di cui 160 ‘debolmente

positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 580.733 (+3.040), di cui 6.025 dimessi e 574.708 guariti

– in terapia intensiva: 845 (0)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 7.132 (-46)

– i decessi, totale complessivo: 30.185 (+100)

I nuovi casi per provincia

Milano: 1.325 di cui 524 a Milano città;

Bergamo: 388;

Brescia: 623;

Como: 421;

Cremona: 169;

Lecco: 197;

Lodi: 98;

Mantova: 354;

Monza e Brianza: 444;

Pavia: 316;

Sondrio: 106;

Varese: 495.