Caos vaccini, l'Asst "Bufale quelle che invitano a presentarsi a Chiuduno senza sms" - BergamoNews

L’ASST Bergamo Est è costretta a intervenire per smentire categoricamente la possibilità di auto presentarsi al centro vaccinale di Chiuduno.

In un messaggio l’azienda sanitaria territoriale a cui fa capo l’hub di Chiuduno dove in questi giorni sono meno del previsto le persone che arrivano per vaccinarsi per colpa di sms che non sono giunti a destinazione, avverte: “Le comunicazioni che stanno circolando sui social sono fake news! Nessuna dose viene sprecata e le uniche modalità per prenotare il vaccino sono quelle ufficiali e già indicate”.

L’Asst fa riferimento a una serie di post che girano sui social. Uno di questi è il seguente: “La farmacia di Martinengo comunica che se conosciamo degli over 80 oggi a Chiuduno al centro vaccini hanno 1000 dosi in esubero per un errore di comunicazione fino alle 18, 00 di oggi”.

Un altro invita invece gli over 80 di Ghisalba a presentarsi anche senza aver ricevuto il messaggio sul telefono “Altrimenti tutte le dosi andrebbero perse”.

Non è vero, assicurato dall’Asst: “Nessuna dose di vaccino va persa”.

Conferma il sindaco di Chiuduno, Stefano Locatelli: “Questa mattina mi hanno informato che ci sarebbero state, forse, 100 dosi in esubero. Non mille. E a questo punto della giornata saranno già state somministrate”.

Una precisazione doverosa per evitare il caos: “Il rischio è che la gente si presenti qui in massa per nulla”. In un momento in cui la confusione sul piano vaccinale è alta, è importante mantenere la guardia anche dalle fake news.

Anche giovedì 25 marzo l’affluenza all’hub di Chiuduno è stata bassa, conferma Stefano Locatelli. E in mattinata una delegazione di Poste Italiane ha visitato il punto vaccinazioni di Chiuduno.

Ma il consigliere regionale Niccolò Carretta non ci sta: “Se dico che a Chiuduno hanno eseguito dosi a over 80 senza sms è perché ho segnalazioni che dicono così. Non è poi affare che mi riguarda se nelle ASST non sanno cosa succeda all’interno degli hub di riferimento. Per toglierci il dubbio inizio a chiedere una verifica per controllare quante persone ‘fuori elenco’ sono state vaccinate nella giornata di oggi a Chiuduno e vediamo chi davvero diffonde fake news. Cento o 1000 dosi libere poco importa. Sicuramente ce n’erano e si è attivato un tam tam che FORTUNATAMENTE ha evitato che si disperdessero. Una disorganizzazione pessima e un’arroganza ancora peggiore che continua a non ammettere gli errori. E noi qui, giorno dopo giorno e dall’opposizione, a cercare di coprire le falle del loro sistema”.