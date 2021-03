Cala il sipario su “Towards 2023”: l’ultimo scambio sarà tra realtà giovanili bergamasche e bresciane - BergamoNews

Le Acli di Bergamo e di Brescia chiudono la prima parte del percorso in vista del 2023 mettendo a confronto alcune realtà giovanili del proprio territorio. Venerdì 26 marzo alle 18.30 i protagonisti non saranno più le istituzioni: a prendere la parola saranno tre ragazzi bergamaschi portavoce di tre realtà giovanili bergamasche (Fridays for future Bergamo, i giovani del Sermig di Bonate Sopra e Nutopia, realtà imprenditoriale giovane che ha il focus di creare lavoro tramite attività di somministrazione ed eventi) e tre ragazzi bresciani (per Fridays For Future, per gli oratori bresciani e per Brescia Città Aperta, un laboratorio di uomini e donne che immagina una politica al passo con i tempi).

“Concludere i nostri dialoghi dando la parola alle giovani generazioni non è solo un atto di immagine – dichiarano Daniele Rocchetti e Pierangelo Milesi, presidenti delle Acli bergamasche e bresciane – ma vuole essere il tentativo di far entrare realmente gli under 35 nella cabina di regia verso il 2023, facendoli sentire veri interlocutori nel pensare alle città del futuro. Occorre ripensare il territorio a partire dall’energia dei giovani. C’è un’emergenza che va custodita e ascoltata”.

Al centro del dibattito alcuni snodi cruciali per entrambe le città, osservate dal punto di vista dei più giovani: dai luoghi e dalle occasioni di partecipazione giovanile alle questioni privilegiate come l’ambiente, la pace e l’impegno sociale. In agenda non mancherà la messa a tema del ricambio generazionale e di una possibile leadership carismatica da parte degli under 35.

L’appuntamento è visibile sui canali Youtube e sulle Pagine Facebook di Acli Bergamo e Acli bresciane.