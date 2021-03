Almenno San Bartolomeo amplia le scuole medie: "Nuovi spazi di qualità" - BergamoNews

Proseguono i lavori di ampliamento per la scuola secondaria di primo grado consortile “Luigi Angelini” di Almenno San Bartolomeo, cominciati oltre un anno fa. Sono in corso di completamento i tamponamenti delle facciate del nuovo corpo di fabbrica.

L’intervento è stato possibile grazie ad un contributo a fondo perduto di 800 mila euro concesso dallo Stato tramite i fondi della Banca Europea degli Investimenti – ottenuto mediante le graduatorie determinate da Regione Lombardia. L’istituto ospita più di 340 studenti provenienti dal paese e dai limitrofi Comuni di Barzana e Palazzago.

“Siamo soddisfatti per l’avanzamento del cantiere perché questo ampliamento – spiega il primo cittadino Alessandro Frigeni – andrà a creare nuovi spazi per la didattica e per i laboratori per la popolazione scolastica dei Comuni di Almenno San Bartolomeo, Palazzago e Barzana, cresciuta molto negli ultimi anni. Spazi di qualità studiati per garantire a studenti e insegnanti un comfort visivo, acustico, climatico che possa creare ambienti stimolanti dove apprendere e insegnare”.

Il progetto prevede la realizzazione di un corpo di fabbrica di due piani fuori terra, posto sul lato sud dell’edificio. Qui verranno realizzate le nuove aule e i nuovi laboratori destinati alla didattica.

“L’ampliamento prosegue secondo crono-programma dei lavori – spiega Manuel Rota, consigliere con delega alla Opere Pubbliche -, l’Amministrazione, in simbiosi con l’ufficio tecnico e la direzione lavori, ha cercato di attualizzare alcune esigenze di flessibilità degli spazi proprio per assecondare le ultime richieste scolastiche post COVID 19, inserendo all’interno alcune pareti semi-mobili veloci da spostare e/o eliminare”.

“L’ampliamento – dichiara Annarita Cornali, assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione – prevede la creazione di sei nuove aule e due blocchi di servizi igienici. Queste aule andranno ad aggiungersi alle quattro realizzate la scorsa estate, perché l’edificio scolastico non era idoneo all’accoglienza degli studenti secondo le nuove disposizioni anti-Covid. Le nuove aule saranno molto luminose, capienti e verranno allestite con apparecchiatura tecnologica, come lavagna multimediale e video proiettori. La presenza di queste sei nuove aule consentirà inoltre di riposizionare gli ambienti smantellati all’inizio dell’anno scolastico, come lingue e informatica. Questo ci fa pensare alla ripresa di un anno scolastico con meno restrizioni, sperando che la pandemia si risolva, e ad una vita scolastica all’insegna della qualità. In questo periodo di fatiche e rinunce per la scuola la realizzazione di questo progetto è sicuramente motivo di grande soddisfazione“.