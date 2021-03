Alla prima chiamata in azzurro, Toloi canta "Io vagabondo" dei Nomadi - BergamoNews

In Nazionale è una prassi: alla prima chiamata devi esibirti in una prova di canto. Che tu sia intonato come Al Bano o stonato come una campana poco importa, quello che conta è rispettare la tradizione del gruppo. Così, anche a Rafael Toloi è toccato salire su una sedia e cantare.

Il difensore atalantino, alla prima chiamata in azzurro per le gare di qualificazione ai Mondiali del 2022 con Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania, ha scelto Io vagabondo.

Si è issato su una sedia e, aiutandosi con lo smartphone per le parole, ha cantato il successone dei Nomadi. A immortalare il momento il suo compagno di squadra Matteo Pessina che, divertitissimo, l'ha filmato durante l'esibizione.

Toloi, che porta ancora sul viso i segni dell'incidente avvenuto durante Hellas-Atalanta di domenica scorsa, è apparso parecchio a suo agio con l'insolito ruolo del cantante. In campo, invece, ha iniziato martedì a lavorare col Ct Roberto Mancini, che lo potrebbe far esordire in uno dei tre match in programma tra giovedì 25 e mercoledì 30 marzo.

Rafael Toloi, 30 anni, è nato a Glória d'Oeste il 10 ottobre 1990