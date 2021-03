Vaccini in Lombardia, il dg del Welfare: "AstraZeneca anche per over 80 senza patologie" - BergamoNews

Sono tre le indicazioni principali emerse dalla breve audizione del Direttore Generale al Welfare Giovanni Pavesi, in Commissione Sanità: dalla somministrazione del vaccino AstraZeneca anche per gli over 80 senza patologie alla conferma della Lombardia in zona rossa fino a dopo Pasqua.

Niccolò Carretta, consigliere regionale bergamasco di Azione commenta: “Ennesima audizione-barzelletta. Poche indicazioni chiare, risposte sommarie e il tutto in fretta e furia. Capisco le difficoltà dell’Assessorato e della Giunta, ma come sempre viene meno il rispetto per l’Istituzione. Dal quadro generale – dichiara Carretta – scopriamo di aver somministrato almeno una dose al 50% degli over 80 registrati sul portale e non al 50% del totale degli over 80 della Lombardia, ma anche che, come da disposizione dell’ISS, gli anziani senza patologie, anche over 80, potranno essere vaccinati con Astrazeneca”.

Carretta dice di avere chiesto informazioni anche sul cambio di colore. “Ad oggi i dati non danno certezze sebbene l’RT si sia stabilizzato – prosegue – il Dottor Pavesi ha confermato che saremo zona rossa fin dopo Pasqua, anche se credo che se i dati lo permettano, il passaggio in zona arancione sarebbe possibile e quindi, come già accaduto in passato, mi aspetto che i fatti possano smentire le parole che arrivano dalla Regione. Ancora senza risposte le mie domande precise sulla quantificazione economica dei trasferimenti ad ARIA per la disastrosa gestione del portale”.