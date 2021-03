“Ti presento una start up”, focus sul Gruppo Meccatronici - BergamoNews

Si focalizzerà sul Gruppo Meccatronici l’iniziativa “Ti presento una startup”, giunta alla terza edizione, che nasce dai Giovani Imprenditori di Confindustria Bergamo.

La fase di ricerca delle start-up, aperta a gennaio, si chiuderà il 31 marzo. La pandemia non ha causato battute di arresto al progetto basato su un modello collaborativo di open innovation che viene proposto alle start up innovative e PMI innovative nazionali e straniere.

La prima “call” è stata lanciata nel 2019, con focus sulle aziende del Tessile e Moda, mentre nel 2020 l’attenzione si è concentrata sul settore Materie plastiche e Gomma. Nella nuova edizione sarà protagonista il comparto prevalente dell’associazione, che rappresenta aziende di spicco a livello nazionale e internazionale. Intelligenza artificiale, digitalizzazione, additive & quick prototyping, stampa 3D avanzata, digital twin, robotica e smartworking sono gli ambiti individuati, anche grazie a una survey realizzata in collaborazione con il Consorzio per la meccatronica Intellimech fra le aziende del comparto per far emergere il bisogno di innovazione in termini di progetti e know-how.

Per facilitare il matchmaking sul fronte del trasferimento tecnologico, verranno prese in considerazione anche proposte progettuali e idee di business promosse da team informali e soggetti del mondo della ricerca, nella forma della call-for-ideas.

Seguirà la selezione e, successivamente, il matching day, dove gli startupper avranno la possibilità di presentare la propria iniziativa imprenditoriale alle aziende di Confindustria Bergamo che hanno manifestato la volontà di avviare progetti di open innovation, con l’obiettivo di favorire la nascita di collaborazioni commerciali e societarie.

Tutti i dettagli e le modalità di partecipazione al link dedicato sul sito di Confindustria Bergamo.