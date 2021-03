Pillola anticoncezionale e vaccino: "Non interrompetela, nessun rischio di trombosi" - BergamoNews

“Nessun allarmismo. Non c’è nessuna controindicazione nel vaccino anti Covid per le donne che utilizzano contraccettivi ormonali o la terapia ormonale sostitutiva in menopausa”.

Vuole essere chiara la dottoressa Silvia Von Wunster, Responsabile Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell‘Ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo, dopo le notizie che hanno iniziato a circolare sul rischio di trombosi nelle donne dopo aver fatto il vaccino Astrazeneca anti Covid-19, in particolare se viene assunta la pillola anticoncezionale.

“Non vi è nessun dato in letteratura che evidenzi un aumento del rischio trombotico nella popolazione sottoposta alla vaccinazione Astrazeneca – spiega la dottoressa Von Wunster -Il vaccino non può pertanto essere considerato un fattore di rischio trombotico. Per di più, non vi è nessuna controindicazione alla vaccinazione nelle donne che assumono estroprogestinici quale contraccezione ormonale o terapia ormonale sostitutiva”.

“Non si deve, quindi, sospendere né la pillola né le terapie a cui si è sottoposte, né tanto meno fare esami del sangue o assumere l’eparina come mi capita di leggere sui social”, ha dichiarato la dottoressa.

E, aggiunge, “per carità, non troviamo altri pretesti a cui aggrapparci per demonizzare e condannare, ancora di più, la pillola anticoncezionale. Le donne non devono essere obbligate (o pensare di esserlo) ad interromperla perché se no non possono fare il vaccino. Si può stare assolutamente tranquille”.

Altre false notizie e supposizioni sul mondo della ginecologia e il vaccino anti Covid (non solo Astrazeneca) sono circolate in rete, sui cui la dottoressa dell’ospedale bergamasco ci tiene a rassicurare: “Mi sono giunte voci che qualcuno dice che la vaccinazione porta all’infertilità e che, perciò, le donne in età fertile non dovrebbero farlo. Per favore, non scherziamo. Non c’è assolutamente nessun caso scientifico per cui un vaccino sia in grado di intaccare questo aspetto”.