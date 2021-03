Paratico, incendio nella notte alla casa del custode della roggia: più di 3 ore per domarlo - BergamoNews

Ci sono volute più di tre ore per domare il vasto incendio divampato nella notte tra martedì e mercoledì alla casa del custode della Roggia Fusia di Paratico (Bs), sul lago d’Iseo, al confine con la provincia di Bergamo. A prendere fuoco è stato il tetto in legno da 120 metri quadrati, andato completamente distrutto.

La richiesta di intervento è partita poco prima delle due e nel giro di una ventina di minuti in via Molino, a due passi da Sarnico, proprio accanto alla diga di deflusso del lago al fiume Oglio, sono arrivati i Vigili del fuoco: cinque squadre in tutto da Brescia, Chiari e Palazzolo, per un totale di sette mezzi, anche con autoscala e autobotte, e 23 uomini impegnati.

L’operazione è proseguita fino alle cinque e mezza e i danni strutturali sono stati ingenti, tanto che la casa, non lontana dal Parco protetto dei Tassodi, è stata dichiarata inagibile. Non si registrano invece feriti.

La roggia Fusia si apre da Paratico, dall’area diga, e si allunga verso la pianura, passando da Capriolo e Castelli Calepio.

Da chiarire le cause del rogo, anche se al momento sembra esclusa la pista dolosa. Nelle prossime ore è previsto un sopralluogo per avere maggiori dettagli.