L'assessore regionale Foroni al centro vaccini di Clusone: "Grazie ai volontari per il supporto" - BergamoNews

Prosegue il tour dell’assessore al Territorio e Protezione civile della Regione Lombardia Pietro Foroni che mercoledì 24 marzo è stato al centro vaccinale di Clusone, inaugurato lunedì.

“Sto visitando i centri vaccinali aperti in Lombardia – ha detto Foroni – e per prima cosa voglio ringraziare i tanti volontari di Protezione civile oltre che delle varie associazioni sociali e di soccorso per la loro costante presenza a supporto del sistema sanitario”.

“È anche un’occasione – ha proseguito – per visitare e verificare la situazione e le modalità di gestione di questi hub. Ne ho visitati già oltre una ventina. Ogni volta ne esco confortato perché noto una bellissima sinergia, una buona organizzazione e un’ottima interazione tra il sistema sanitario regionale e il territorio, i sindaci e le amministrazioni locali”.

Nella struttura polivalente in via Don Bepo Vavassori, punto di riferimento per la Val Seriana e la Val di Scalve, oltre all’assessore regionale Pietro Foroni erano presenti esponenti dell’amministrazione comunale e regionale, primi cittadini del territorio e le associazioni che hanno contribuito alla realizzazione del centro.

“La chiave vincente – ha sottolineato Foroni – è investire sempre di più sul territorio. Questa campagna vaccinale la possiamo vincere tutti insieme. Sono convinto – ha concluso – che il ruolo del territorio sia sempre più fondamentale”