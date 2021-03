I vantaggi delle convenzioni con Habilita - BergamoNews

Habilita nel corso degli anni ha stipulato numerose convenzioni con compagnie assicurative e fondi di categoria che gestiscono polizze per i rimborsi delle prestazioni sanitarie effettuate nelle strutture del Gruppo, nonché convenzioni per i lavoratori di molte aziende e per i tesserati (atleti e staff) di società sportive del territorio.

Con il termine “convenzioni” si intende agevolazioni che permettono all’utente di poter disporre di tariffe vantaggiose rispetto al listino privato (lo sconto può variare a seconda della natura della convenzione stessa) e, soprattutto, la possibilità di ridurre notevolmente i tempi d’attesa che solitamente si registrano usufruendo del Servizio Sanitario Nazionale.

In particolare, in Habilita è presente un ufficio dedicato alla gestione di questa tipologia di pazienti. Abbiamo chiesto a Francesca Pesenti, referente del servizio, ulteriori dettagli sulle convenzioni e sulle modalità di accesso in Habilita.

«Oggi Habilita conta più di 50 convenzioni in essere – spiega Francesca Pesenti – e il volume è in costante crescita: in quasi tutte le nostre sedi è possibile usufruire di questo particolare vantaggio. Inoltre quasi tutte le prestazioni erogate da Habilita sono soggette a convenzione».

Come funziona il sistema delle convenzioni?

Esistono due tipologie di convenzioni: la prima è la convenzione diretta. In questo caso la compagnia assicurativa o il fondo di categoria convenzionato con Habilita copre completamente o parzialmente il costo delle prestazioni erogate a favore del proprio assistito. Nel caso in cui la copertura della prestazione fosse parziale, al paziente resta in carico quella che si definisce “franchigia”.

La seconda è la convenzione indiretta. Questa casistica prevede che il paziente, beneficiando di tariffe agevolate rispetto al tariffario privato di Habilita, paghi per intero le prestazioni erogate da Habilita, richiedendo successivamente un eventuale rimborso alla propria compagnia assicurativa o Fondo integrativo. Prima di effettuare la prenotazione noi consigliamo comunque una verifica preventiva della propria convenzione per capire quali prestazioni comprende e a quali termini e condizioni».

Le modalità di prenotazione sono identiche a quelle di un paziente che non usufruisce di una convenzione?



Le modalità di prenotazione sono molteplici: o attraverso il nostro CUP telefonico, o via email o tramite i portali messi a disposizione dai vari circuiti assicurativi e Fondi . Fondamentale, all’atto della prenotazione, è identificarsi sempre come paziente che beneficia della prestazione desiderata in convenzione. Da qui inizia un percorso specifico e diversificato per i pazienti che beneficiano di queste agevolazioni: dalla richiesta di autorizzazione sul portale, se richiesto, alla verifica della presa in carico. (il documento che attesta la copertura della prestazione e a quali condizioni)

Con Habilita si convenzionano solo le aziende?



Con Habilita si convenzionano non solo le aziende, ma anche diversi fondi di categoria: la platea è molto vasta poichè diversi soggetti hanno potuto constatare i vantaggi di questo servizio particolarmente apprezzato dall’utenza. Con noi si sono convenzionate anche diverse società sportive tra cui Atalanta, Volley Beramo e molte squadre di basket di Bergamo e Provincia.

Il vostro ufficio si occupa anche di “Medicina in Azienda”: è possibile accorpare questo aspetto con le convenzioni di cui abbiamo parlato finora?



Siamo al lavoro per creare delle sinergie con le aziende per cui oltre che richiederci i servizi di Medicina in Azienda (screening e accertamenti prescritti dal Medico Competente), qualora non facessero parte di alcun fondo di categoria, o casse di mutua assistenza, possano anche richiederci la convenzione per i propri dipendenti.