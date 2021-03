Guida una Bmw senza patente, a bordo droga e contanti: denunciato e multato 7mila euro - BergamoNews

Gli agenti hanno sequestrato tutta la droga trovata nell’auto, insieme ai 1.600 euro in contanti nascosti in un marsupio sotto la felpa. Ciliegina sulla torta, gli hanno recapitato una multa da 7 mila euro per le infrazioni al codice della strada (tra le altre cose guidava senza patente un veicolo intestato ad una donna italiana, recuperato e affidato in custodia).

Protagonista della vicenda un soggetto nordafricano, denunciato dalla Polizia Locale di Spirano e Pognano al termine di un inseguimento. Anziché fermarsi all’alt degli agenti, l’uomo si è dato a precipitosa alla fuga a bordo della Bmw, percorrendo le vie cittadine a tutta velocità.

Inseguito dall’equipaggio, è stato bloccato ai confini con il territorio di Pognano e sottoposto a controllo. Nel corso della perquisizione è stato trovato in possesso di circa 7 grammi di cocaina suddivisa in dosi e circa 10 grammi di hashish.

Condotto negli uffici del Comando, ha iniziato a dare in escandescenza colpendo con un pugno e un calcio il ginocchio di uno degli agenti, trasportato in ospedale e giudicato guaribile in 7 giorni.

Il soggetto fermato, incensurato, è stato denunciato in stato di libertà. Tra le contestazioni a suo carico, anche quella di avere violato le regole imposte dal Dpcm sull’emergenza Covid-19.