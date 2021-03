Dai dati sulla povertà alle news sulla stagione fiscale: il notiziario Cisl - BergamoNews

Ecco i contenuti del nuovo notiziario FNP Cisl.

I Pensionati e il mercato del lavoro

Giacomo Meloni fa un’analisi degli ultimi dati del mercato del lavoro, in ottica di solidarietà e di sviluppo del territorio.

La povertà in provincia secondo l’ISEE

IL CAF della CISL di Bergamo raccoglie oltre il 40% del totale delle dichiarazioni ISEE della provincia: è quindi un osservatorio privilegiato per l’analisi di bisogni e richieste delle famiglie bergamasche. Nella rendicontazione del 2020 si concretizzano gli elementi che l’esplodere della pandemia aveva già fatto intravedere all’avvio della stagione fiscale. Innanzitutto, il numero delle domande è aumentato di oltre il 20% sul 2019, dal momento che l’emergenza Covid ha messo sul piatto numerosi bonus per i quali era richiesta la certificazione della situazione economica della famiglia. Con il peggiorare della situazione economica, per tante famiglie l’Isee potrebbe diventare decisivo. Quasi la metà delle pratiche, infatti, riguarda cittadini con fascia di reddito inferiore ai 9360 €, quindi in piena “zona povertà”.

ANTEAS a Comenduno di Albino

Oltre 70mila km percorsi; più di 50 volontari attivi e centinaia di utenti serviti grazie a una rete storica di volontariato. ANTEAS di Comenduno festeggia i 15 anni di attività con un bilancio assolutamente positivo, fatto di servizi per la popolazione (dal trasporto disabili all’assistenza per la dialisi all’amministratore di sostegno), in collaborazione con l’amministrazione Comunale e anche per utenze private.

Riparte la stagione fiscale

Al via le prenotazioni per la compilazione del 730 nei caf della ciusl di tutta la provincia