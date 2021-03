Cieli ancora azzurri, salgono anche le temperature minime - BergamoNews

Mentre scatta l’allarme per il rischio incendi boschivi, con Antonio Marioni del Centro Meteo Lombardo vediamo che tempo farà a Bergamo.

ANALISI GENERALE

Permangono condizioni di alta pressione sull’Europa centrale. Tale situazione garantisce tempo buono anche sulla Lombardia. Solo sabato potrebbe esserci un debole e veloce disturbo ma da verificare.

Mercoledì 24 marzo 2021

Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione

Temperature: massime in pianura in aumento e comprese tra 16 e 19°C. Minime in aumento e comprese tra 2 e 8°C.

Giovedì 25 marzo 2021

Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 16 e 19°C. Minime in aumento e comprese tra 3 e 9°C.

Venerdì 26 marzo 2021

Tempo Previsto: cielo tra il poco nuvoloso ed il nuvoloso per il passaggio di nubi ancora di poco conto. Precipitazioni assenti.

Temperature: massime in pianura stazionarie o in lieve aumento e comprese tra 17 e 20°C. Minime in aumento e comprese tra 4 e 10°C.