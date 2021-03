"Stop al consumo di suolo", la petizione dei comitati supera le mille firme - BergamoNews

“Stop al consumo di suolo”.

In grandi caratteri campeggia la richiesta, forte e chiara, di alcuni comitati cittadini (Comitato Bergamo Bene Comune; Comitato di quartiere di Boccaleone; Associazione per Città Alta e i Colli di Bergamo; Associazione “perilVillaggio”) che hanno sottoscritto una lettera all’amministrazione Gori e dato vita ad una petizione sul sito Change.org che in poche settimane ha superato le mille firme.

“Un obiettivo raggiunto quasi in sordina e continuano ad aggiungersi altre adesioni”, scrive il gruppo.

Quasi due anni fa, in data 8 luglio 2019, con una mozione urgente dei consiglieri di maggioranza, il Comune di Bergamo ha dichiarato lo Stato di Emergenza Climatica e Ambientale.

“Ma dichiarare l’emergenza climatica e ambientale significa riconoscere l’assoluta gravità della situazione attuale, la gravità degli effetti ambientali e socio-economici determinati dal riscaldamento globale e riconoscere la lotta al cambiamento climatico e la transizione a un’economia sostenibile come la priorità assoluta del presente e dei prossimi anni”, si legge nel testo della petizione.

E l’emergenza climatica e ambientale “soprattutto nelle città – continua il documento – non può prescindere, a nostro avviso, dalla salvaguardia, se non dall’aumento, della superficie verde esistente e dall’adozione dell’opzione ‘consumo di suolo zero'”.

Scopo della petizione è quello di chiedere che “il Comune di Bergamo applichi lo stop al consumo di suolo e lo faccia da subito. A partire dalle nuove edificazioni previste sul suo territorio e non ancora realizzate. Si costruisca solo sul suolo già edificato, dismesso e da riqualificare, ma senza consumare un solo centimetro di suolo in più (e senza consentire un solo centimetro cubo di volumetria aggiuntiva). Da subito. È una risoluzione che richiede coraggio e molto impegno. Certamente non facile, ma non impossibile: gli strumenti legali per attuarla ci sono e le soluzioni alternative si possono trovare, se solo c’è la volontà, ferma e reale, di farlo. Per il bene della città”.

La lettera porta ad esempio alcuni dei casi “caldi” della cronaca bergamasca, dall’intervento urbanistico al Parco Ovest (1 e 2) al collegamento ferroviario per l’aeroporto di Orio al Serio, passando per il Parcheggio della Fara, storico tallone d’Achille di, ormai, diverse amministrazioni.

“Impermeabilizzare il terreno di un’area inedificata, costruendola e ricoprendo il nuovo edificato, o parte di esso, con un po’ di terra, e qualche pianticella per poi chiamarlo “parco” (Parking Fara e Porta Sud) non aggiunge nulla al patrimonio verde cittadino. Costruire parcheggi per le auto o condomini e hotel là dove erano campi agricoli (Astino e Parco Ovest) nella cintura verde della città, per poi magari imbellettare a giardino quel che resta del verde intorno e chiamarlo “parco”, non aggiunge nulla al patrimonio verde cittadino. Realizzare una ferrovia che isolerà ancora di più un quartiere della città già problematico (Boccaleone) e sottrarrà ulteriore suolo ai campi agricoli che fanno parte della cintura verde, il tutto al servizio di un aeroporto sovradimensionato e inquinante e di una ulteriore futura cementificazione (grande centro commerciale di lusso più nuovi parcheggi aeroportuali) di un’area verde accanto alla Fiera non è un’operazione ecologica”, concludono i comitati.