Stefano, trafitto dal guard rail a 32 anni: chiesto il processo per il sindaco di Treviglio - BergamoNews

Rischiano il processo per omicidio colposo il sindaco di Treviglio Juri Imeri e due dipendenti del comune per l’incidente mortale di Stefano Iacobone, ex campione di nuoto deceduto a soli 32 anni il 21 marzo 2019.

Stefano, originario di Cornaredo (Milano) ma da una decina d’anni residente a Treviglio, intorno alle 2 stava tornando a casa dopo aver concluso il turno di lavoro al ristorante Bacco Matto di Bergamo. Faceva il cameriere per arrotondare, mentre di giorno allenava i Master di nuoto nella piscina comunale, forte della sua esperienza in vasca che l’aveva portato anche a indossare la cuffia della Nazionale.

Lungo l’ex Statale 42, proprio a pochi minuti dal suo appartamento, fu vittima di un colpo di sonno che fece sbandare la sua Peugeot 207.

L’auto uscì di strada e colpì un guard rail che trafisse il veicolo. La struttura in ferro si conficcò nell’abitacolo attraversandolo fino al vano posteriore, amputando il braccio sinistro del 32enne, che spirò nel giro di pochi minuti.

Nei giorni scorsi il pubblico ministero Antonio Pansa ha presentato la richiesta di rinvio a giudizio per il primo cittadino e per due dirigenti del Comune. Secondo il magistrato i tre avrebbero causato con la “violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale hanno cagionato il decesso del nuotatore”.

La richiesta, fa sapere l’avvocato della famiglia Iacobone, Giovanni Lipiani, è stata accolta dal giudice per le indagini preliminari Federica Guadino che ha fissato per il 22 gennaio del prossimo anno la data dell’udienza preliminare in cui il Gip deciderà sul rinvio a giudizio.