Ryanair: da Bergamo verso Belfast e la Bosnia e un aeromobile in più - BergamoNews

Ryanair ha annunciato martedì 23 marzo ulteriori investimenti nella sua base di Bergamo – Milano (la più grande in Italia) con un aeromobile basato aggiuntivo, oltre 600 voli settimanali e 100 rotte in totale, di cui due nuove per Banja Luka (Bosnia) e Belfast City (Irlanda del Nord). Questa crescita stimolerà il traffico aereo e l’industria del turismo nella regione mentre i programmi di vaccinazione continuano e l’Europa riapre in tempo per le vacanze estive.

La programmazione di Ryanair da Milano Bergamo per l’estate 2021 prevede:

20 aeromobili basati

100 rotte in totale

Due nuove rotte per Banja Luka (Bosnia) e Belfast City (Irlanda del Nord), entrambe con due frequenze a settimana

Aumento dei voli verso diverse destinazioni tra cui Alghero, Lanzarote, Napoli e Trapani

Oltre 600 voli settimanali

Collegamenti con destinazioni turistiche come Chania e Maiorca, con mete perfette per un city break come Berlino e Lisbona, nonché collegamenti nazionali con Catania e Napoli.

I viaggiatori italiani possono ora prenotare le loro vacanze estive con la possibilità di usufruire dell’offerta “Zero Supplemento Cambio Volo” in caso di cambiamento dei piani. Per l’occasione, Ryanair ha lanciato un’offerta con tariffe a partire da 19.99 euro per i viaggi fino alla fine di ottobre 2021, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di domenica 28 marzo sul sito Ryanair.com.