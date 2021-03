Prendi parte al futuro di Bergamo: al via gli incontri nei quartieri - BergamoNews

La creazione del nuovo Piano Governo del Territorio del Comune di Bergamo entra nel vivo. Con la scadenza del “vecchio” PGT che risale al 2009 (adottato dalla giunta Bruni e approvato dalla giunta Tentorio) l’amministrazione Gori è al lavoro per la formazione del nuovo.

Si tratta dello strumento urbanistico comunale che permette di progettare la città di domani, i suoi spazi e i suoi servizi: su questo documento, infatti, verranno fatte le scelte di costruzione dei prossimi dieci anni. Vista la sua importanza, è fondamentale la partecipazione di tutti i cittadini tramite quattro step di progettazione e confronto tra amministrazione e territorio.

E martedì 30 marzo partirà la prima fase: gli incontri nel territorio. In totale saranno 21, si inizierà con il quartiere di Sant’Alessandro e si concluderà con San Paolo il 20 maggio.

“Saranno solo i primi incontri – precisa l’assessore all’urbanistica Francesco Valesini – ci saranno altri appuntamenti con ogni quartiere”.

Lo scopo degli incontri è far conoscere gli obiettivi e le strategie del nuovo PGT e favorire il confronto sui bisogni della città. A causa dell’emergenza sanitaria in corso gli incontri si svolgeranno in modalità online, ma la modalità virtuale potrebbe consentire anche una maggiore partecipazione agli incontri, costruendo così un più ampio coinvolgimento della cittadinanza circa le scelte della città del futuro.

“Agli incontri seguiranno laboratori tematici dedicati all’approfondimento delle linee strategiche del PGT (Bergamo Attrattiva, Bergamo Sostenibile e Bergamo Inclusiva) e al confronto sui relativi temi; incontri di restituzione dei risultati del percorso di partecipazione; e, infine, un convegno conclusivo”, spiega l’assessore alla partecipazione Giacomo Angeloni.

Per partecipare basta andare sulla pagina dedicata (QUI) e prenotarsi per l’incontro via zoom (si consiglia di scaricare l’applicazione prima dell’appuntamento) e il giorno stesso (la mattina) si riceverà tramite la mail indicata nella compilazione del form il link per l’aula virtuale della sera (alle 20.30 o 20.45).

Chiunque può partecipare, non è necessario essere residenti nel quartiere per cui viene fatto l’incontro: è possibile, infatti, assistere agli incontri che si preferiscono per informazione e per dare il proprio contributo.

L’invito degli assessori Angeloni e Valesini, insieme ad Aldo Cristadoro di Intwig creatore della piattaforma online PGT, è quello di partecipare numerosi agli incontri per prendere parte al futuro della città e dire la propria nel momento della costruzione di quello che sarà la Bergamo del domani.

Ecco il calendario degli appuntamenti:

30 Marzo ore 20.30 Centro Sant’Alessandro 31 Marzo ore 20.45 Borgo Palazzo Alle Valli 8 Aprile ore 20.30 Campagnola 12 Aprile ore 20.30 Santa Lucia 13 Aprile ore 20.30 San Tomaso 15 Aprile ore 20.30 Celadina 19 Aprile ore 20.30 Centro Pignolo – Centro Papa Giovanni XXIII 20 Aprile ore 20.30 Loreto 22 Aprile ore 20.45 Conca Fiorita – Valtesse San Colombano 26 Aprile ore 20.30 Boccaleone 27 Aprile ore 20.45 Valtesse – Valverde 30 Aprile ore 20.45 Monterosso 3 Maggio ore 20.30 Longuelo 4 Maggio ore 20.30 Città Alta e Colli 6 Maggio ore 20.30 Colognola 11 Maggio ore 20.30 Villaggio Sposi 12 Maggio ore 21.00 Borgo Santa Caterina 13 Maggio ore 21.00 Redona 18 Maggio ore 20.30 Malpensata – Carnovali 19 Maggio ore 20.30 Grumello 20 Maggio ore 18.00 San Paolo