Leonardo, Ghost, The Equalizer o Una notte con la regina? La tv del 23 marzo - BergamoNews

Per la prima serata in tv, martedì 23 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Leonardo”. A Milano, nel 1506, Leonardo da Vinci viene arrestato con l’accusa di avere avvelenato Caterina da Cremona. Dopo aver dichiarato la sua innocenza a Stefano Giraldi, un giovane ufficiale del Podestà, Leonardo ricorda i suoi giorni da apprendista nella bottega di Andrea del Verrocchio, dove incontra per la prima volta la modella Caterina. Leonardo si scontra con la difficoltà di permeare la sua arte di verità e incontra grandi ostacoli nella sua carriera artistica… Mentre i successi di Leonardo vengono riconosciuti e cresce la sua reputazione, una decisione rischiosa potrebbe distruggere tutto quello per cui ha lavorato. Dopo avere trovato un alleato inatteso, Leonardo riceve sostegno attraverso nuove commissioni…

Su Canale5 alle 21.40 verrà proposta la visione del film “Ghost – Fantasma”, con Patrick Swayze e Demi Moore. Fra Sam e Molly è il grande amore, ma lui viene ucciso in un agguato. Il suo fantasma resta vicino alla donna, ma non può comunicare con lei. Quando il defunto Sam scopre che è stato Carl, il suo migliore amico, a volere la sua morte, ha il problema di proteggere la donna dalle manovre del bieco mandante (c’è di mezzo del denaro sporco da riciclare) e trova la collaborazione della veggente Oda.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Stasera tutto è possibile”, il comedy-show condotto da Stefano De Martino.

Su Italia1 alle 21.15 spazio a “Le Iene show”.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà “#cartabianca” condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 “Fuori dal coro“, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì“, condotto da Giovanni Floris

Per chi preferisse vedere un film, su Tv8 alle 21.30 c’è “Ex – Amici come prima”; sul Nove alle 21.25 “Ultimatum alla Terra”; su Rai4 alle 21.20 “The Equalizer – Il vendicatore”; su Rai5 alle 20.55 “Una notte con la regina”; su Iris alle 21.45 “Il vendicatore del Texas” e su Italia2 alle 21.10 “Your highness”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Downton Abbey”; su La5 alle 21.05 la replica de “L’isola dei famosi” e su Mediaset Extra alle 20.25 “L’isola dei famosi – Extended edition”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai